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企業加薪就減稅　侯友宜承諾逐步調高基本薪資到33000

▲▼賴侯柯出席總統候選人「工」辦勞動政見發表會 侯友宜。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨總統候選人侯友宜出席「工」辦勞動政見發表會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜29日出席2024 總統候選人「工」辦勞動政見發表會。侯表示，會逐步調高基本薪資到33000元，並為所得淨額56萬元以下的家庭減稅、12歲以下扶養子女的扣除額提升50﹪，同時，全國65 歲以上長者及 55 至 64 歲原住民長者，都享有排富全額補助健保。

侯友宜重申，會逐步調高基本薪資到33000元，並為所得淨額56萬元以下的家庭減稅、12歲以下扶養子女的扣除額提升50﹪，同時，全國65 歲以上長者及 55 至 64 歲原住民長者，都享有排富全額補助健保。

面對勞工退休權益，侯友宜表示，除先前已承諾，保證每年至少挹注1000億給勞保基金，確保穩定的財源補貼外，也會優化勞保基金的投資績效。侯友宜說，「政府挺企業、企業挺勞工」，只要企業為員工加薪，政府就該為企業減稅。

面對在企業併購改組的過程當中，勞工更有能力與雇主對話，侯友宜主張修訂《公司法》，讓上市公司至少設一名勞工董事；支持修訂《團體協約法》，將企業併購所產生的資遣或勞動條件改變，列入誠信協商事項；修訂《勞動基準法》第 20 條，當事業單位改組或轉讓時，雇主代表必須與工會協商，留用勞工原則與勞動條件，無工會者由勞資會議商定，同時，為避免企業惡意資遣員工，如果合併對象為關係企業，就必須留用全數勞工。

至於包括退休人員在內的軍公教警消權益，侯友宜強調，將全面檢討退撫法，確保人事升遷制度定公開透明，拒絕人事關說，針對公務人員僅有結社權與部分的協商權，且是俸給法定主義，無法透過團體協商來決定薪資，侯友宜主張，在軍公教薪資審議委員會中，每 4 名專家學者，至少應有 1 名，是由受僱者指定推派；並全力推動公務體系改革，包括最高年功俸調整、修正加班時數；終結職場過勞、提升警消等基層公務員的軟硬體設備等，讓基層同仁無後顧之憂。

至於非典型勞工權益，侯友宜指出，蔡英文2016年曾經承諾訂定「派遣勞工專法」，但如今卻跳票，而賴清德在2018年擔任行政院長時，提出行政院及所屬機關派遣人員，2 年內歸零，一樣淪為口號，僅是把派遣轉為承攬。對此，侯友宜也承諾，會按各類勞動情形設計「定型化契約範本」，保障非典勞工。並依照他過去在新北市非典型勞動青年轉正職計畫的案例，逐步減少非典勞工，將非正式的派遣人員，逐步納入正式編制。

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