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ET專訪／趙少康讚侯友宜智勇雙全又穩健　侯：趙是情義相挺的兄弟

▲國民黨正副總統候選人侯友宜、趙少康接受ETtoday專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨正副總統候選人侯友宜、趙少康接受ETtoday專訪。（圖／記者湯興漢攝，下同）

◎採訪：陶本和、崔至雲、鄭佩玟、蘇晏男
◎攝影：宋良義、湯興漢

記者蘇晏男／台北報導

藍白總統合作在登記截止日前夕破局，國民黨總統參選人侯友宜找了中廣董事長趙少康任副手，但趙堅持侯等民眾黨總統參選人柯文哲到最後一刻後，才答應搭檔。侯趙兩人接受《ETtoday新聞雲》專訪時，趙大讚侯處理案件冷靜、有步驟，是智勇雙全又穩健的人，侯則讚趙問政犀利、有想法、有理念，且跟他一樣嫉惡如仇，非常在乎公平正義。對於趙少康臨危受命接受搭檔參選，侯友宜說，趙少康是情義相挺的兄弟，「趙少康這個情，我是欠了很深」。

侯友宜與趙少康接受《ETtoday新聞雲》專訪，對於雙方對彼此的第一印象，趙少康再提弟弟因當周杰倫海外經紀人而遭黑道恐嚇事件，並指侯友宜處理過程非常有技巧、冷靜、有步驟，讓他印象深刻，大讚侯智勇雙全又穩健。

趙少康說，他去新北輔選遇到侯友宜好多次，驚呼侯身為市長，竟然對一個里長這麼了解，除叫得出名字外，連對方是不是單獨競選或有競爭對手都知道，也對議員參選人非常熟悉；建設方面，侯只做4年市長，有塭仔圳、重劃跟捷運相關，相比民進黨總統參選人賴清德在台南，賴做了什麼建設？民眾黨總統參選人柯文哲台北市長任內，又有什麼建設？這些都是直轄市，市長做不好，要做總統，怎麼可能做的好？

侯友宜則說，他早期都在電視上看到趙，趙是台北市最年輕的市議員，而他當時23歲，在北市當刑警，負責重大刑案，與政治關係不大，不過有時候看看新聞時，發現趙問政犀利、有想法、有理念，是政治金童，也是大家崇拜偶像，覺得趙很厲害，也認為每個人有不同思維，但都是對國家好，這是他對趙的第一印象。

侯友宜繼續說，慢慢地，他從很多方向來看趙少康，發覺趙果敢、有氣魄、能承擔、對時事針砭敢講話，這不容易，因為有時候講話會得罪人。

侯友宜強調，尤其趙少康有一個個性跟他蠻像的，就是嫉惡如仇，非常在乎公平正義；侯說，像他看到壞人，眼睛就「起爐」，不把他抓回來就「擋袂牢」，而趙則是看到弊案，沒講幾句就「擋袂牢」，這就是同樣的口氣。

侯友宜再說，而且趙少康是情義相挺兄弟，又能照顧後輩，帶了一批有正義感年輕人，願意栽培、一代一代願意拉拔年輕人，這很棒；也感受到趙對這國家的熱情與愛好，「我們兩個講真的一句話」，參選只有一個目的，就是保家衛國、政黨輪替，不是為了個人，他43年來都是國家第一、人民第一，保護人民安全，今天出來選舉，趙少康挺他也是一樣。

▲▼國民黨正副總統候選人侯友宜趙少康專訪。（圖／記者湯興漢攝）

接著，侯友宜提及11月23日等民眾黨總統參選人柯文哲等到最後一刻的事情。侯友宜說，當天上午11時柯文哲要登記，他跟趙少康在國民黨主席辦公室等，趙堅持最後一刻若柯沒有打電話，就不願意搭配，因此侯反推15分鐘，於10時45分打電話，如果那一刻柯回心轉意，趙就可以開心當助選員。

記者追問，若柯文哲回心轉意，不覺得柯變來變去？侯友宜說，答應的事就答應，這是負責任態度，他今天答應的事情，像之前的六點承諾，後面就把這些承諾做完，來證明這件事情，「我該做就做」。

侯友宜強調，「我非常重視誠信」，他在官校念書時，臂章就寫有「誠」字，他認為做人不可以辜負朋友當時許下的諾言，這是最基本，所以為什麼他要等到最後一刻，包括趙少康都願意這樣做，「要找這種人很難」，要等到你最後一刻，連資料都還沒填完整，很難啦。

侯友宜也提及，這一路走來，都是兄弟情義相挺，各地蠻多退休警察幫他拿戰旗，不管颳風下雨或大太陽，都默默承受，讓他很感動也非常謝謝，若他沒有這樣的情義，誰會挺你？這次選舉讓他感受最深的，就是你平常怎麼對人，人家就怎麼對你，而且平常都用情義相挺，人家就會情義相挺。

侯友宜說，「趙少康這個情，我是欠了很深」。趙少康聽聞後回應，「沒有，沒有，一起，一起」。

▲▼國民黨正副總統候選人侯友宜趙少康專訪。（圖／記者湯興漢攝）

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