陳智菡爆「藍最高層」找「柯潛在副手」列不分區　國民黨：該翻頁了

▲柯文哲。（資料圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵、鄭佩玟／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲與「新光公主」立委吳欣盈搭檔參選，由於過去在柯營備受討論的副手人選為前Yahoo亞太區董事總經理鄒開蓮，最終選定為吳，引發外界好奇；而柯辦發言人陳智菡29日爆料，國民黨最高層人士來找柯營潛在副手擔任藍營不分區，企圖使柯營沒副手。而國民黨發言人楊智伃則回應，民眾黨該翻頁了。

陳智菡29日接受「寰宇一把抓」節目訪問，陳表示，在藍白談整合過程當中，有各種人來接觸，例如有一線的國民黨高層、副主席層級來接觸，說國民黨願意談、國民黨總統參選人侯友宜沒有說不願意當副手，可以比民調等；另一線的人又會說，國民黨傳統支持者，包括知識藍、經濟藍其實不是那麼喜歡侯友宜，所以希望藍白整合取得最大公約數，一起打贏大選。

陳智菡提及，還有第三種路線的人，會是各種利誘或威脅，威脅部分就是透過友好電視台不停打柯營、不停把柯文哲黑化，並稱柯文哲不可信、沒誠信、企圖要毀約；第四種路線的人，就是提供利益說「不要選了」、「來當副手」，並願意提供資金等。

陳智菡指出，如果國民黨真的有誠意要整合的話，就不需要一直做這種兩手策略，而她也可以具體再說一件事情，「我們（柯營）有一些潛在的副手，而國民黨非常、非常高層，幾乎就是最高層的人，會直接去跟我們潛在的副手接觸，然後邀請對方來當國民黨不分區，試圖使我們沒有副手，這些事情都是同時間在運作的。」

陳智菡強調，柯文哲並沒有要再去跟國民黨糾葛，只是國民黨確實過去做了這些事情，「表面上說要整合，然後巨棒與蘿蔔雙管齊下，我們也見識到了這個百年政黨，的確是不可輕忽的一個力量，陰謀陽謀全都用上了。」

面對陳智菡言論，主持人直言，國民黨最高層就是黨主席朱立倫，究竟是「喬」了誰？柯營先前找過很多副手，其中一個是鄒開蓮，是這樣嗎？陳智菡僅語帶保留地說，「我覺得大家也可以猜猜看」。

針對陳智菡的爆料，國民黨發言人楊智伃表示，台灣民眾黨該翻頁了，各自努力。