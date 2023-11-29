酸賴清德能源政策轉彎　侯友宜：要放棄非核家園就大聲說出來

▲國民黨總統參選人侯友宜出席「工」辦勞動政見發表會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

民進黨總統參選人賴清德29日明確表態，「核能若台灣民眾有共識，不會排斥科技所帶來的便利」。對此，國民黨總統參選人侯友宜酸，賴清德不是說過核電要歸零、又擁抱民進黨的非核家園神主牌，現在開始又騙票，「到底你的能源政策是什麼？完全說不清楚」，如果賴清德要放棄非核家園就好好大聲說出來。

侯友宜說，賴清德不是說過核電要歸零嗎？又擁抱民進黨的非核家園神主牌；前段時間又說，緊急的時候可以啟用核電，現在又說用科技核電也想用。講來講去、騙來騙去，一改再改，就是在騙票。

「你當時候的非核家園跳票，現在開始又騙票，到底你的能源政策是什麼？完全說不清楚。」侯友宜說，他的能源政策比賴清德的清楚多了，「所以請賴清德要放棄非核家園就好好大聲說出來」。

另外，針對開放陸生、重啟貿易談判等議題掀起各界討論，侯友宜說，他在上次的九大工商團體報告說得非常清楚，「我說的是要做好全球佈局，兩岸是在全球佈局的一環，民進黨不要再抹黑又抹紅」。

侯友宜指出，兩岸不管任何經濟貿易以及所有相關事項，都牽涉到兩岸協議監督條例要趕快通過。他指出，民進黨執政這幾年，這協議條例都不過，完全就是不對話不溝通，「你執政、立法院過半，你就是不推動，所以兩岸之間為什麼會造成現在這樣一個混沌、彼此衝突性越來越高」。

侯友宜說，不對話、不交流，經貿基本上還是要靠ECFA，既然還要依賴ECFA那麼高，尤其對大陸的出口貿易佔了將近3成，也沒有減少過，直言民進黨說一套做一套。

侯友宜表示，全球佈局如RCEP、CPTPP以及FTA的主要經濟貿易夥伴要簽，這才是本事，結果這些全球貿易的佈局沒有做到，新南向政策有完整的成功嗎？很多還是可以被檢討的，呼籲民進黨多做一些，讓台灣的經濟能走向全世界。