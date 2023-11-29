起底趙少康昔登廣告「棍子不長眼」　綠：恐嚇造謠老把戲

▲趙少康昔日競選台北市長時，提出「新秩序」訴求。（圖／翻攝自卓冠廷臉書）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨副總統參選人趙少康曾於1994年投入台北市長選舉，對戰當時代表民進黨競選的陳水扁。民進黨發言人卓冠廷今（29）分享當年趙少康刊登的頭版廣告，當時趙主打「本省籍的中產階級請認清楚」、「棍子是不長眼睛的」，他批評，這種針對特定族群且帶有恐嚇意味的文宣叫「分化」，趙是第一個刻意區分、製造省籍差異的候選人。

卓冠廷表示，趙少康是台灣第一個刻意區分、製造省籍差異的候選人，念過政治公關、選舉文宣研究的人，應該都知道，趙少康是非常少見的全負面教材。

卓冠廷回顧，1994年打著「新秩序」口號在台北市長選舉中對戰陳水扁的趙少康，在1994年11月6日買下聯合報半版頭版廣告，所費不貲，他要強調的，就是「本省籍的中產階級請認清楚」，「棍子不長眼」，「陳水扁當選 明天會更亂」。

卓冠廷說，這是台灣選舉文宣史上第一個刻意去區分本省外省、刻意設定要對特定省籍人士講話的範例，這種針對特定族群且帶有恐嚇意味的文宣，並不叫做「分眾」，這叫「分化」，恐嚇、省籍、造謠，趙少康從1994年以來操弄了29年的新秩序，已成老把戲。