火車上直播太吵被嗆「X北喔！」立委參選人怒噴辣椒水：我就大喉嚨

記者閔文昱／綜合報導

台南市立委參選人、直播主蔡承攸近日遭民眾指控，他在搭乘台鐵列車時，用手機開直播與網友互動，卻因太大聲遭到其他男乘客制止，不料他竟拿出辣椒水朝對方臉部噴灑，還波及到座位附近旅客。對此，警方獲報後，依違反社會秩序維護法蔡承攸送辦。

據了解，這起事件發生在26日晚間7時10分，當時蔡承攸搭乘台鐵129車次自強號往南，途中用手機開啟直播與粉絲互動，但聲音太大引發另名男乘客不滿並上前制止，不料蔡男卻拿出辣椒噴霧朝對方臉上噴灑，造成該男子與附近旅客不適，隨後蔡承攸便自行離開車廂。

▲台南市立委參選人蔡承攸在列車上噴辣椒水，遭警方依社維法送辦。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

對此，鐵路警察局表示，在列車抵達屏東站時，員警就將蔡承攸帶回派出所偵訊，雖目前沒有民眾提告，但警方仍是會依據社會秩序維護法第63條第1項第4款，將蔡承攸移送法辦，全案將函送屏東地院簡易庭裁處。

針對這起事件，蔡承攸28日也在臉書向遭受波及的旅客「3鞠躬道歉」，並強調在火車上喧嘩的部分已被警方依社維法送辦。另外他也說明，當時該名男乘客在他大小聲的時候罵了句「X北喔」，起初他回應「我就是大喉嚨」，不料對方卻突然向他靠近，他因擔心對方外套裡藏有工具，才會噴灑辣椒水，也希望遭波及旅客能多見諒與包涵。