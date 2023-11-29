「這幾天有打電話給郭台銘」　侯友宜：仍期待攜手合作

▲侯友宜透露，他這幾天有致電郭台銘，希望攜手合作，一起為台灣打拼。（圖／翻攝自臉書／侯友宜）

文／中央社

藍白合破局、鴻海創辦人郭台銘放棄參選總統，國民黨總統參選人侯友宜28日說，他這幾天都有致電郭台銘，還是很期待能同心齊力，共同攜手合作，他會不斷透過任何的聯繫方式，希望能一起為台灣打拚。

侯友宜偕副手趙少康接受TVBS戰情室專訪，節目內容28日晚間播出。

侯友宜感謝趙少康「放棄舒適圈」，在藍白合破局後臨危受命，擔任副手。對於未來如何分工，趙少康表示，分進合擊，侯友宜形象適合中南部，而被提名為國民黨不分區立委的前高雄市長韓國瑜，能凝聚韓粉力量，相信侯、趙、韓3個人兄弟同心、其利斷金。

郭台銘24日宣布退出2024總統大選，侯友宜說，他這幾天都有打電話給郭台銘，大家都是希望為中華民國好、為兩岸和平，所以很期待能同心齊力，共同攜手合作為中華民國，他會不斷透過任何的聯繫方式，希望大家一起為中華民國、台灣打拚。

談到如何喚回年輕選票，侯友宜表示，各年齡層有不同反映，就該去想在哪個年齡層做得不夠多，還可以做得更好，因為國家治理能符合大家的需求，這是最重要的；也要用點力量讓年輕人知道，國民黨是跟年輕人站在一起、與各族群站在一起，年齡不是問題，是年輕人在想什麼，一定要做到年輕人想要的，才符合年輕人的需要。

趙少康表示，國民黨在年輕選票的支持度低，這給國民黨有更大的潛力去開發，所以他說過，要開放5個名額，讓大學邀請他去演講，而且讓大家隨便問，沒什麼好怕的，最重要的是滿足年輕人需要，要給年輕人希望，但若民進黨繼續執政，是不會有希望的。

趙少康說，如果國民黨有機會執政，歡迎民眾黨來合作，無論政策推動，甚至在立法院都可以合作。至於是否推動內閣制，侯友宜指出，這跟藍白合不合作、是否破局無關，如果未來各黨派都同意修憲，就走這條路。

此外，趙少康曾說要把民眾黨總統參選人柯文哲打到支持度20%以下，未來是否會打棄保戰，趙少康說，不是要把柯文哲打到20%以下，這樣不禮貌，而是如果國民黨要贏，民眾黨支持度必須要在20%以下。這時不用去談棄保，兄弟登山、各自努力，最終就讓選民自己決定。