蕭美琴准辭駐美代表　新人選具駐歐經歷、年資超過30年

記者黃翊婷／綜合報導

駐美代表蕭美琴與民進黨總統候選人賴清德搭檔參選，總統府昨日（28日）已發出總統令，正式予以免職，目前外交部正在進行接任人選作業。一名涉外人士透露，這次選任駐美代表有兩大考量，已鎖定的人選具有駐歐經歷、年資超過30年。

▲蕭美琴返回駐美代表處辦理離職手續，預計29日返台全力投入2024大選。（資料照／記者湯興漢攝）

外交部發言人劉永健28日表示，蕭美琴已在20日上午向部長吳釗燮述職，並請辭駐美代表一職，獲准在述職行程結束後、返美前這段期間請假，請假期間由駐美副代表鄭榮俊公使代理業務。此外，總統府也在同日發出總統令，正式准辭並予以免職，確定於今年11月30日生效。

蕭美琴20日回國後，先是前往外交部述職、提辭呈，接著與賴清德登記參選，26日返回駐美代表處辦理離職手續和打包，預計29日返台全力投入大選。不過，蕭美琴請辭之後要由誰接任駐美代表，各界議論不斷。

根據《聯合新聞網》報導，一名涉外人士透露，這次的駐美代表人選有兩大考量，首先是美中關係趨緩，所以此人不能驚動中國；其次是2024總統大選在即，接任者或許是過渡期的選擇，可能會以事務官為優先，已鎖定的人選具有駐歐經歷、年資超過30年。

而關於接任駐美代表的人選，外交部表示，對美外交工作非常重要，絕無「空窗期」，有關蕭美琴返國述職的安排，以及後續離任與交接的工作，均依規定辦理，且接任人選正在作業中，總統府與外交部會在確定後公布並對外說明。