開2億美金要柯當副手　蔡正元揭少1關鍵：對選戰沒幫助

記者黃翊婷／綜合報導

民眾黨總統候選人柯文哲日前在廣播節目中自曝，有人開出2億美金要他當副手，引發各界議論。前立委蔡正元認為，這件事情對柯文哲沒有正面效果，除非柯能講出姓名，否則這些都只是混話、隨便講講，對選戰沒有幫助。

▲柯文哲自曝有人開價2億美金要他當副手。（資料照／記者湯興漢攝）

柯文哲27日中午接受《飛碟午餐尹乃菁時間》專訪，自曝好幾個月前有個自稱是美國阿拉斯加參議員助理的人跑到民眾黨中央黨部，聲稱AIT主席羅森伯格會打來，民眾黨向AIT確認，發現是國際騙子，但他沒有把該騙子與國民黨連結，只是覺得過程中有很多開價的聲音，例如「當副手就給1億美金」，後來又變成2億美金，「我覺得過程當中，熱心人士、國際騙子的一大堆，不過我倒覺得這樣，還是學到一課，以後還是直道而行，做什麼事情正常就好。」

▲陳智菡稱消息是從國民黨傳來的，但侯友宜、趙少康皆表示不清楚。（資料照／記者李毓康攝）

此話一出，引發各界熱議。柯辦發言人陳智菡表示，消息是從國民黨方面人士傳過來的，相關證據都有。國民黨副總統候選人趙少康則說大概猜到是誰，28日又改口稱不知道，還反過來呼籲柯文哲不要故弄玄虛；國民黨總統參選人侯友宜僅表示，「我不清楚這件事，這民眾黨說的，去問民眾黨吧！」

蔡正元28日在政論節目《麥玉潔辣晚報》中提到，從民調來看柯文哲沒有被邊緣化，但是從目前的民調來看柯選不上，邊緣化代表支持度非常低，不過，柯還是擁有兩成支持度，這在總統大選是很不容易的事情，柯在這個時候提出這個問題，可能是真真假假，「要看講的人身分是誰，他（柯文哲）提這個意義不大，而且對他沒有正面效果，除非他講說是誰，有名有姓，他要講清楚。」

蔡正元接著表示，至於那2億美金到底是誰講的，趙少康說大概猜得到是誰，表示趙知道是誰講的，或許那個人不僅對柯文哲這樣講，對趙也講過，不然趙怎麼會這樣回答，「這種都混話，都是隨便講講的，我認為去談這個只是一個話題，對選戰沒有幫助。」