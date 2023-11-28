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北韓兵板門店「帶槍站哨」打破非武裝共識　邊境修崗哨、布署重武器

▲▼聯合國司令部決定暫停在板門店的所有活動，嚴禁一般人進出。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓打破兩國2018年簽署《九一九軍事協議》中的JSA非武裝共識。（圖／達志影像／美聯社）

記者趙蔡州／綜合報導

南北兩韓近日緊張情勢不斷升溫，南韓軍方27日公開了數張照片，顯示北韓正在修復非軍事區（DMZ）之前廢棄的崗哨，且北韓駐守板門店共同警備區域（JSA）的士兵開始帶槍站崗，打破兩國2018年簽署《九一九軍事協議》中的JSA非武裝共識。

▲▼兩韓緊張！北韓軍帶槍站崗 打破板門店非武裝共識。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼兩韓緊張！北韓軍帶槍站崗 打破板門店非武裝共識。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓開始修復廢棄的非軍事區（DMZ）崗哨。（圖／達志影像／美聯社）

綜合外媒報導，北韓政府21日成功發射第一顆軍事間諜衛星後，南韓政府22日馬上宣布中止《九一九軍事協議》部分內容，同時恢復在兩韓分界線的空中偵察活動。南韓政府解釋，北韓發射間諜衛星的行為，顯示北韓有意加強針對南韓的監控並改進飛彈技術，恢復偵查是最低限度的防禦措施。

然而在南韓宣布中止《九一九軍事協議》部分內容後，北韓隨即宣布將全面撕毀《九一九軍事協議》，恢復陸、海、空所有的軍事措施。對此，南韓軍方27日公開了數張照片，顯示北韓不但把重型武器重新布署在非軍事區（DMZ）邊境，還正在修復簽署協議後廢棄的非軍事區（DMZ）崗哨。

除此之外，南韓軍方也發現，北韓駐守板門店共同警備區域（JSA）的士兵已經開始帶槍站崗，而南韓士兵仍維持非武裝站崗。管轄JSA的聯合國軍司令部表示，他們會密切關注北韓軍方動向，也正在研議相關的應對措施，包含北韓站崗士兵若持續維持武裝，南韓士兵也可能會恢復武裝狀態。

▲▼南北韓軍事分界線。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓2018年簽署《九一九軍事協議》後，拆除了許多軍事分界線沿線非軍事區的崗哨。（圖／達志影像／美聯社）

由於聯合國決議明令禁止北韓發展彈道飛彈技術，包含發射任何衛星，因此在北韓21日成功發射軍事間諜衛星後，南韓、美國及其他國家表達強烈譴責，認為北韓此舉是蓄意挑釁、威脅區域和平穩定。北韓則強硬表示，他們有權利發射衛星，以應對美國為首不斷升級的軍事威脅。

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