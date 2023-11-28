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北韓衛星拍到「美國白宮、五角大廈」　金正恩超滿意

▲▼北韓官媒25日發布照片顯示，金正恩前往國家航空航天技術總局平壤綜合控制中心，視察軍事偵察衛星的運作準備情況。（圖／路透）

▲北韓官媒25日發布照片顯示，金正恩前往國家航空航天技術總局平壤綜合控制中心，視察軍事偵察衛星的運作準備情況。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

北韓官媒28日稱，上週發射的軍事衛星「萬里鏡一號」拍攝到美國白宮、五角大廈、諾福克海軍基地等衛星影像，北韓最高領導人金正恩收到照片後表示非常滿意，但未公開相關畫面。

根據《路透社》、《韓聯社》報導，北韓官媒《朝中社》指出，金正恩27日、28日聽取了國家航空宇宙技術總局有關軍事衛星「萬里鏡一號」的彙報。

繼22日拍攝到美國關島空軍基地的衛星影像後，萬里鏡一號27日晚間再次拍攝到美國維吉尼亞州諾福克（Norfolk）和紐波特（Newport）的海軍基地和造船廠衛星照片，捕捉到4艘核動力航母和1艘英國航空母艦的畫面。

除此之外，萬里鏡一號也捕捉到美國白宮和五角大廈的衛星影像。

《朝中社》稱，該偵察衛星的調整進程將提前1到2天，先前預計萬里鏡一號將經過7至10天的微調程式後，於12月1日起開始執行偵察任務。

美國和南韓譴責，北韓發射衛星違反了聯合國安理會禁止使用任何彈道技術的決議，南韓官員也指出，無法證實北韓所發射偵察衛星的能力，因為平壤當局從未公開過這些衛星影像。

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