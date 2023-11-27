尹錫悅回國「旋即撤換」國情院長！面對北韓威脅　南韓還沒準備好

▲南韓國情院長金奎顯請辭，尹錫悅批准辭呈。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

面對北韓（朝鮮）成功發射軍事偵察衛星、北韓攜手俄國強化軍事領域合作，為了穩定東北亞情勢，南韓最高情報機構「國家情報院」必須扮演著重要角色。豈料，南韓總統尹錫悅結束英國、法國出訪行程，才剛返國便決定撤換國情院長和2大次長，甚至還尚未決定新任院長人選，政府情報機構在人事問題上經歷大波動。

根據《韓聯社》，面對來自北韓核武與導彈威脅、中國與俄國的膨脹外交，東北亞地區緊張情勢升溫，美日韓合作更加迫切，然而南韓在面臨如此重大壓力之下，政府最高情報機構「國家情報院」（國情院）卻經歷人事波動，從今年6月以來新舊權力交替所引發的人事紛爭浮上檯面，促使回國後的尹錫悅立刻簽下國情院長金奎顯的辭呈。

在此次國情院的人事波動中，遭尹錫悅撤換的不僅有院長金奎顯，還包括負責海外情報事務的第1次長權春宅、負責北韓相關情報事務的第2次長金洙研。在短時間內同時有國情院院長、第1和第2次長遭到撤換，其實相當罕見。雖然尹錫悅簽署金奎顯等人的辭呈，不過政治圈更認為，上述3人被撤換的原因屬於懲處性質。

報導分析，國情院內部在政權輪替下的人事更迭、各派壓力等，是造成今年6月以來內部人事不穩的導火線。自從尹錫悅（國民力量，屬保守派）去年5月上台後，便任命外交官出身的金奎顯擔任院長，然而此後卻多次傳出與第一次長權春宅之間溝通不良。據悉，權春宅來自國情院，尹錫悅上任之初也一度考慮任命其為國情院院長。

▲尹錫悅去年5月上任後，任命金奎顯為國情院長。（圖／達志影像／newscom）

深知國情院內部情勢的某關係人士透露，受到政治因素（總統）而被任命為國情院院長的金奎顯、以及出身自國情院內部的實務官員權春宅兩人之間，無論是對於領導國情院的方式，亦或國情院的發展方向，在認知上具有極大落差。

報導指出，目前尹錫悅任命前駐英國公使洪章遠（音譯）為國情院第1次長、前北韓情報局長黃元振（音譯）為第2次長，並由新任國情院第1次長洪章遠暫代院長職務。

對於撤換國情院長，南韓總統辦公室透過新聞稿表示，「金奎顯院長身為政權輪替期間國家最高情報機構首長，重新整頓了國情院、致力於和友邦情報機構建構合作體系」；總統辦公室其他關係高層則表示，金奎顯上任後讓友邦情報合作交流進入軌道，如今將進入強化對北韓情報蒐集能力的新任務階段。

至於有誰是出任新任國情院長的適合人選？《韓聯社》分析，對國情院的組織內部擁有絕佳掌控與領導能力，是下任院長人選的必備條件，其中前國防部長李鐘燮（尹錫悅政府初位國防部長）、前青瓦台總統警護處處長金龍顯被認為是可能人選之一。