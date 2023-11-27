韓聲樂家「性侵女學生」撫敏感帶　求摸胸檢查：唱歌胸腔要有共鳴

▲南韓聲樂家因性侵多名女學生而被檢方起訴。（示意圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合報導

南韓一名曾經隸屬知名歌劇團的聲樂家，驚傳10年前長期針對多名向他學習的女學生下手，不僅出言性騷擾、更伸出魔爪「直接來」，他以唱歌時胸腔要有共名為藉口，要求讓女學生允許自己檢查身體，甚至還強制性侵另名女學生20多次，直到10年追訴時效消失前2個月，才終於被檢方起訴。

根據韓媒《News1》、《中央日報》，首爾北部地方檢察廳女性兒童犯罪調查部（部長檢察官為具美玉）本月7日，以強制醜行（性騷擾）和類似強姦（性侵）等嫌疑，起訴聲樂家A某，A某曾經是南韓國內某知名歌劇團的御用聲樂家，A某的妻子更是某大學聲樂系的教授，豈料他從2013年7月起便性侵女學生B某，時間長達半年。

A某經常強調「唱歌的時候胸腔要有共鳴」，以檢查身體為由撫摸女學生B某的胸部，還要求B某允許觸摸她的性敏感帶，「我想讓妳知道，究竟妳的性敏感帶在哪哩，難道不能讓我摸一下嗎」，甚至還顧左右而言他，「妳就是因為不知道（唱歌時）哪個身體部位要用力，大學才會一直落榜，歌唱實力不會進步」。

A某持續以「師長」的權威，脅迫B某讓他觸摸敏感的身體部位，最後甚至演變成性侵。

豈料，A某似乎無法感到滿足，又將淫爪伸向另一名女學生C某。他2013年10月時對C某表示，「只有發展性關係，才會讓妳更專心、歌也能唱得更好」，從2011至2014年多次性騷、觸摸C某，最後甚至性侵C某多達20次，也因此忍無可忍的C某遲至今年6月才決定到首爾城北警察署報案。

然而，將淫魔聲樂家A某送上法庭的路並不順遂！首爾北部地方檢察廳表示，「難以認定告訴人（提告人）處於無法反抗、或是難以反抗的狀態，且無證據能夠證實被告的罪嫌」，因此對A某以不起訴處分。

C某決定向檢方提出抗告。她透露，在接受淫魔聲樂家A某執教的期間，曾因疼痛等症狀而去看婦產科，2016年被診斷罹患創傷後壓力症候群（PTSD），因此住進精神科醫院接受治療。

至於B某雖然成功圓夢、進入大學聲樂系就讀，但因為南韓聲樂圈實在太小了，她擔憂過去遭A某性侵的傳聞會傳遍整座圈子，最後決定在大學二年級時申請退學，還因此飽受PTSD所苦。

其實，慘遭A某伸出魔爪的女學生多達5人。在此之際，A某對於媒體的採訪避之唯恐不及。