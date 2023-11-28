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北韓選舉首次「出現反對票」！罕見結果引議　背後目的曝光

記者王佩翊／綜合報導

北韓26日舉辦地方人民會議代議員選舉，但選舉結果顯示，在此次投票中出現反對票，而這也是北韓官媒首次公開報導選舉中出現反對票，被認為是想藉此展現並宣傳本次選舉是以「民主」形式進行。

▲▼北韓舉辦地方選舉，金正恩。（圖／路透）

▲北韓舉辦地方選舉，官媒首次報導選舉中出現反對票。（圖／路透）

根據《韓聯社》引述《朝中社》報導，這次的地方人民會議代議員選舉投票率高達99.63%，僅有0.37%的選民因為旅外無法投票，另有0.000078%的選民放棄投票。投票者當中，對「道人民會議代議員」候選人投下贊成票的有99.91%，反之有0.09%投下反對票；對「市和郡人民會議代議員」候選人投下贊成票的為99.87%，反對票0.13%。

值得注意的是，這是北韓官媒首次公開報導選舉中有人投下反對票。根據先前報導，北韓2019年3月舉行的最高人民會議第14屆代議員選舉以及同年7月的地方人民會議代議員選舉，贊成率皆為100%。

分析認為，北韓透過官媒報導，特意公開提及選舉出現反對票一事，是為了凸顯此次選舉是以「民主」形式舉行。且報導中還稱，本次選舉首次實施由2名候選人競爭1個議員席位的制度。

根據《美國自由亞洲電台》引述當地消息指出，北韓此次選舉首次設立雙色投票箱，也就是分為贊成的綠色票匭與反對的紅色票匭，意即投票並不受到秘密保障。

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