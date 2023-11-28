泰國「毀容截肢」中國乞丐是自願乞討！日賺1萬太誘人 10年禁入境

▲曼谷街頭出現一批中國大陸籍殘疾毀容乞丐，引起官方注意。（圖／翻攝微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

泰國曼谷近日出現多名中國大陸籍「乞丐」，且都是面部毀容或手臂遭截肢，被質疑是國際人口販賣的受害者，引發關注。對此，泰國官方公布調查結果稱，這些乞丐是得知能日賺1萬元泰銖（約新台幣9000元）後自願乞討。目前，該6名乞丐已被遣返，且10年內禁止進入泰國。

綜合外電報導，泰國移民局局長近日在記者會上表示，這些被拘留的乞丐，是得知在泰國乞討可以每天賺取高達1萬元泰銖後，自願進入泰國進行乞討。這意味著，此案與早前傳出的國際人口販賣無關。

▲泰國官方指出，這批中國籍乞丐並沒有受到虐待。（圖／翻攝微博）

泰國警方也公布乞討組織中，第一個被捕的人是一名41歲的女子，名叫Kheng，她於11月11日在暹羅廣場購物中心前被捕，隨後一名泰國女子冒充翻譯幫助她保釋，Kheng於17日被驅逐出境。

泰國移民局長也指出，有部分乞丐互相認識，還曾一起乞討；這些乞丐沒有受到虐待，臉部和身上的畸形和疤痕都是年輕時的事故造成的，他們完全可以控制自己的收入，沒有把錢轉給其他人。

除了該6名中國乞丐之外，泰國警方隨後也控制了4名來自寮國和柬埔寨的乞丐，最近又拘留了一群來自約旦的乞丐，包括3男4女和16名兒童。