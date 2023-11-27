「朋友對我很好！」台男去泰國玩被囚8個月　親友崩潰求救

▲出國要小心被詐騙。（示意圖／資料照）



記者陳俊宏／綜合報導

比「KK園區」還殘暴！緬甸北部「果敢老街」被封為全世界最凶殘的詐騙園區，在內戰發生後，根據外媒報導，6名台灣人涉及詐騙，被送往中國。一名女子表示，朋友的兒子說要去泰國玩，還強調「朋友對我很好、不會騙我」，卻一去不回。

《東森新聞》報導，這名男子綽號「小柚」，今年過完年後在朋友的邀約下，說要去泰國旅遊，最後卻疑似被騙去緬甸打黑工，囚禁長達8個月。

小柚親友說，當時得知他要出國時，千交代萬交代不要去、真的被騙了，「他說不會啦，朋友不會（騙他），他真的對我很好」；結果到當地被囚禁後，有次找機會偷跑，「他有網路打給我們的時候，他被軟禁在一間房間裡面。」

▼警方在機場舉標語宣導，小心國人出國被詐騙。（圖／資料照）



說好的旅遊，一囚禁就是8個月，但近日中緬才合作掃蕩詐騙集團，3.1萬嫌犯從緬甸被遣送回大陸，傳出其中6人是台灣人。親友透露，小柚23日和其他5名台灣人逃出緬甸，同樣被送到大陸。

小柚親友表示，收到緬甸緊急聯絡處回應，因從那邊出來幾乎都是被判為詐欺罪嫌，所以要接受大陸審問，等完全沒有問題才會遣返回台，但就是擔心人回不來，因現在是失聯狀況。

對此，外交部發言人劉永健回應，已協助100多位國人返國，據代表處最新掌握，還有84位國人滯留緬甸當地，如果國人被送往大陸，警政機關會透過兩岸機制，盡速協助國人返國。