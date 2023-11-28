飛機有多髒？　韓仁川機場「1／5國際航班」驗出食物中毒病菌

▲ 解封後擠滿旅客的仁川機場。（圖／CFP）

記者陳宛貞／編譯

飛機究竟有多髒？南韓疾病管理廳針對今年7月31日至11月14日間493架飛抵該國的國際線直飛航班，進行霍亂弧菌及10種腸桿菌科病原菌檢測，結果竟有多達58架驗出病原菌，相當於每8個航班中就有一班，仁川國際機場則是每5個航班就有一班。

綜合《韓聯社》等韓媒，58架航班占整體的11.8%，驗出的病原菌包括腸毒素性大腸桿菌（ETEC）39例、致病大腸桿菌（EPEC）32例、副溶血弧菌及沙門氏菌各4例、志賀氏桿菌2例、腸道出血性大腸桿菌1例。

仁川國際機場病原菌檢出率以22.1%位居最高，在仁川降落的222個航班中就有49架。疾病廳對此說明，由於對仁川機場飛機的檢測中，將會引發食物中毒的病源性大腸桿菌檢查項目自1種增至4種，因此檢出率較高。大邱機場檢出率3.7%，釜山金海機場3.3%，濟州機場及務安機場則未驗出病原菌。

疾病廳已將檢測結果通報各個航班營運商，要求進行清消。此前因新冠疫情期間航班減少，疾病廳2020年至今年7月30日間暫停登機檢疫，但隨著疫情減緩後階段性恢復日常生活，航班數量激增，便轉向以有症狀者為中心進行檢疫，並於7月31日起恢復對部分航班試行機上檢疫。

疾病廳預計未來將提升受檢航班數、檢測項目，並定期公布檢測結果，以提升飛機衛生。此外，近來英美等國發生乘客在機上遭床蝨（臭蟲）叮咬災情，令民眾愈發憂慮，因此疾病廳也預計對飛機、船舶及貨物進行床蝨檢測。