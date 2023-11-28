今入夜掉10度！明雨區擴大　周四「更強冷空氣襲台」最冷時刻曝

記者李宜秦／台北報導

今日東北季風增強，不過水氣少、冷空氣弱，只有在東部、恆春半島有零星雨，明天連北部山區也可能有雨。周四又有一波較強東北季風增強，預計持續影響至周日，周五晚上到周六清晨最冷，馬祖、金門13到14度，中部以北、東北部18到19度，中南部溫差可達10度。

▲東北季風影響，周四起溫度下降較明顯。（圖／氣象署提供）

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中央氣象署簡任技正伍婉華表示，今日東北季風短暫增強，清晨最低溫出現在苗栗13.6度，白天高溫北部26度、東部23到24度、中南部28到30度，明日溫度再回升1到2度，西半部溫差10度、東部8度。今日只有在東部、恆春半島有零星雨，明日北部山區也可能降雨。

周四起東北季風增強，持續影響至周日，東部、桃園以北雲多有局部短暫降雨，新竹以南可見陽光，北部、東部白天溫度下降，日夜溫差較小，只有4到5度，中南部溫差仍可達10度，預計周五晚上到周六清晨最冷，馬祖、金門13到14度，中部以北、東北部18到19度。

氣象署目前發布陸上強風特報，東北風明顯偏強，恆春半島沿海空曠地區及蘭嶼、綠島、澎湖易有9至10級強陣風，桃園至雲林、台東沿海空曠地區及金門亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，請特別注意。

▼未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）