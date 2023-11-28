聖嬰將達最強！冬季「偏暖多雨」仍會有寒流　秋颱數創65年來新低

▲氣象署預測今年冬季偏暖少雨。（圖／翻攝氣象署直播）

記者李宜秦／台北報導

中央氣象署今日召開冬季展望記者會，預估今年12月到明年2月的天氣型態為「偏暖多雨」，且聖嬰現象將在冬季達到最強。另回顧今年秋季，平均溫度為歷史第4暖，11月雨量明顯少於平均值，為1951年以來第五少，而秋季西太平洋僅生成4個颱風，為1958年以來最少。

氣象署預報中心代理主任陳怡良表示，今年冬季聖嬰現象將達到最強，並會持續到明年春季，直到夏季才會趨於正常。在聖嬰現象發生期間，台灣的溫度偏暖、降雨偏多。

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▲聖嬰現象將於今年冬季達到最強，台灣天氣偏暖少雨。（圖／翻攝氣象署直播）

陳怡良表示，今年12月到明年2月高溫機率有下降趨勢，但整體溫度仍是正常偏高。降雨方面，12月沒有明顯訊號，1、2月有部分地區涵蓋在多雨範圍內。他提醒，雖然天氣偏暖，仍可能會有冷氣團、寒流等天氣系統影響。

至於今年秋季（9月到11月）回顧，今年秋季平均溫度25.7度，高於氣候平均值，為歷史上第4暖，秋季雨量則接近平均值，不過11月特別少雨，僅35.2毫米，遠低於平均值的110.6毫米，為1951年以來第5少。

今年秋季颱風少，西北太平洋僅生成4個颱風，為1958年以來最少颱風的紀錄，今年的秋颱中，海葵、小犬颱風侵襲台灣，為中南部帶來可觀的雨量，曾文水庫也迎來50年來最飽滿水情，但冬季為中南部旱季，因此仍要節約用水。

▲▼冬季氣溫、降雨展望。（圖／翻攝氣象署直播）