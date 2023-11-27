公視董事徐瑞希列民眾黨不分區惹議　本人回應：預計周四正式回覆

▲台灣外籍勞動者發展協會（GWO）理事長徐瑞希。（圖／翻攝自徐瑞希臉書）

記者江采蓁／綜合報導

民眾黨日前公布34席不分區立委提名名單，其中，台灣外籍勞動者發展協會（GWO）理事長徐瑞希被列入第十七名，但徐瑞希目前同時也是現任公視董事，台灣媒體觀察教育基金會27日就發布聲明指出，徐瑞希入民眾黨不分區已違反《公共電視法》，應立即主動請辭。對此，徐瑞希晚間透過臉書回應，自己因健康因素無法及時回覆，預計周四會正式回覆。

台灣媒體觀察教育基金會發布聲明指出，根據《公共電視法》第13條規定：「董事、監察人於任期中不得參與政黨活動」，徐瑞希同時還是公視派駐在華視的代表人，華視董事職務也受《廣播電視法》第5條規定：「政府、政黨、政黨黨務工作人員及選任公職人員不得擔任廣播、電視事業之發起人、董事、監察人及經理人。」

台灣媒體觀察教育基金會強調，徐瑞希違法事實明確，應立即主動請辭公視董事職務，否則公視董事會也應以最快速度召開董事會將她解職。

對此，徐瑞希晚間透過臉書表示，上周三她眼睛開刀無法及時蒐集、閱讀及處理被民眾黨提名不分區立委事宜，本周一她 勉強上班補班，今晚還要回診就醫，無法及時回覆，不周處請見諒，她預計周四上午會正式回覆。