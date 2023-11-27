挺郭派轉向？　前立委盧嘉辰為「昔對手」吳琪銘站台

▲盧嘉辰（右）為昔日對手吳琪銘（左）站台。（圖／吳琪銘辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨立委吳琪銘爭取連任新北市第10選區（土城、三峽）立委，再度遭遇國民黨市議員林金結挑戰，吳昨（26）舉辦造勢活動時，前立委盧嘉辰現身力挺，由於盧4年前幫鴻海創辦人郭台銘子弟兵李縉穎站台，遭國民黨開除黨籍，此舉引發地方議論，討論是否代表「挺郭派」轉向。

盧嘉辰曾任兩屆立委，2016年爭取三連霸失利，敗給代表民進黨參選立委的吳琪銘。2020年立委選舉時，盧嘉辰擔任「郭家軍」李縉穎土城後援會會長，因而遭國民黨開除黨籍，至今仍為無黨籍。

吳琪銘昨天晚間舉辦基層座談會時，盧嘉辰公開現身站台，讓在場鄉親感到相當驚訝。對此，吳琪銘表示，盧委員擔任過土城三峽地區的立委，雖然是選舉中的競爭對手，但建設地方的用心都是一樣，感謝盧委員的支持與相挺，也感謝各位不分藍綠支持吳琪銘的鄉親，同時，吳琪銘強調黨派可以不同，但建設不分藍綠，只有建設地方的成果能獲得鄉親的肯定與支持。

吳琪銘還說，基層鄉親團結力挺是勝選的重要關鍵，也是推動建設的靠山，反觀，現在藍白失和、基層跳船，顯示出只用政治口水攻擊，卻提不出建設成績與問政表現的候選人，是無法獲得鄉親的支持與認同，因此，未來，只有更努力為土城與三峽建設與服務的吳琪銘，能夠讓地方帶來更繁榮的發展。