未來入閣或就任民進黨職？　林昶佐：沒有這種打算

記者杜冠霖／台北報導

無黨籍立委林昶佐昨日宣布，已正式遞件加入民進黨，對於未來是否入閣？他今（28日）受訪時表示，現在沒有這種打算，宣布不連任時也有說，以家庭為主。至於是否有談到以後在民進黨的位置？林回應，完全沒有談到，怎麼在現在崗位上推進國會過半、宣傳政黨票更重要。

▲無黨籍立委林昶佐。（圖／記者屠惠剛攝）



對於過去戰友黃國昌選擇加入民眾黨，林昶佐坦言，過去受訪時也說過，無法理解，這是十年來台灣人民努力方向，好不容易有成果，以前講中國會滲透台灣演藝圈，現在連好萊嗚都在討論這些事情，以前中國會招待台灣里長，很多外國政要也說社區頭人也被招待過去。

林昶佐表示，過去講的事情別的國家不太重視，10年來走到現在，國際也發現台灣人講的沒錯，反服貿是國家重大方向的推進，也是國際趨勢發展，現在卻要回去討論這個臭酸議題。林示警，藍白合不合其實不重要，因為他們就是有這樣的共識，他們就算在總統上面沒有合，在國會也有同樣意識形態。

林昶佐表示，這些太陽花世代的朋友在民進黨崗位中努力，雖然自己任期剩下兩個月，還是要跟他們站在一起，為國會過半跟政黨票宣傳，若用無黨籍身份宣傳民進黨政黨票也不是那麼名正言順。

未來有可能入閣嗎？林昶佐直言，現在沒有這種打算，宣布不連任時也有說，以家庭為主。至於申請過程？林昶佐也還原，簡單約了一個時間拿申請書給他簽名，就近期輿論跟局勢做一些討論。

至於是否有談到以後在民進黨的位置？林昶佐回應，沒有，完全沒有談到，怎麼在現在崗位上推進國會過半，名正言順宣傳政黨票更重要。有媒體追問是否希望黃國昌「棄暗投民進黨」？林表示，每個人做自己的選擇，對我來講這個選擇才是正確。