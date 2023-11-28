嗆綠有種不要EFCA　趙少康：別只想賺陸客錢！要讓陸客看台灣

▲國民黨副總統候選人趙少康。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨副總統候選人趙少康今（28）日上午接受資深媒體人王淺秋《千秋萬事》專訪，對於兩岸開放觀光問題，趙少康直言，不要只想賺觀光客的錢，重要的是讓大陸人看看台灣，返陸後宣傳台灣的好，而民進黨製造敵人，仇匪恨匪，「有種一點EFCA都不要啊！大喊不要中國大陸的錢，吃人不吐骨頭，錢又賺又照罵，民進黨每天罵人又說願意重啟對話，整天殺伐滿天，又說請喝珍珠奶茶，搖頭啦！」

民進黨總統候選人賴清德競總主委姚立明批趙少康散播戰爭訊息。趙少康則說，哪裡是他嚇唬民眾要戰爭，是美國講的，美國參議員和眾議員、官員、智庫、軍方都講過，美國賣武器都不賣長程的，都要賣打巷戰的，在海灘埋地雷，這是美國老大哥講的，為什麼說是他呢？他是看情勢，本來兵役四個月延長到一年，國防預算從3000億到6000億，多出的這些錢，能讓營養早餐午餐都吃到。

趙少康說，沒事捅大陸幹嘛，假定自己的孩子旁邊有個同學很強壯，會跟孩子說挑戰他嗎？他在旁邊那麼大。頭30年共產黨拿到大陸後，實施共產主義那套，一窮二白，後來鄧小平搞改革開放，「當大陸人努力時一定會大，不是說台灣弱，但形勢就是這樣。」賴清德不承認一中，但大陸最在意這事情，不分區第二名放黑熊學院創辦人沈伯洋，嘴巴講沒有惹大陸，實際上都在惹大陸。

趙少康強調，不要只想開放觀光賺觀光客的錢，很重要的是讓大陸人看看台灣。幾年前他到花蓮太魯閣，遇到一輛遊覽車載著陸客，陸客下車上廁所，覺得台灣廁所比大陸乾淨，回去宣傳台灣連景區廁所都乾淨。

趙少康說，當大陸看到台灣人禮貌友善，就會覺得何必打台灣，是民進黨先製造一個敵人，仇匪恨匪，「有種一點EFCA都不要啊！大喊不要中國大陸的錢，吃人不吐骨頭，錢又賺又照罵，民進黨每天罵人又說願意重啟對話，整天殺伐滿天，又說請喝珍珠奶茶，搖頭啦！」民進黨有權利講政策，民眾會比較，但老是搞抗中保台，老狗玩不出新把戲，講來講去不煩嗎？他都聽煩了。