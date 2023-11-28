自爆與侯友宜都是「怕太太一族」　趙少康：侯講電話還誠惶誠恐

▲國民黨總統、副總統候選人侯友宜、趙少康。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

藍白破局後，國民黨總統參選人侯友宜、副總統參選人趙少康組成「侯康配」。趙少康今（28）日上午接受受資深媒體人王淺秋《千秋萬事》專訪，不僅自爆與侯友宜都是「怕太太一族」，更坦言太太對他參選其實相當生氣，本來12月1日去泰國小島旅遊的機票都買好了，現在卻無法成行。

趙少康透露，侯友宜跟自己一樣，都也很怕太太。並舉例，過去侯友宜曾經邀他見面談事情，兩人約在前國民黨副主席郝龍斌的基金會碰面，當時侯妻突然打電話來，侯友宜顯得很緊張，接起電話後，他聽到侯妻質問侯友宜「怎麼一整個下午都找不到人」？只見侯友宜誠惶誠恐地解釋「一直都在開會」。

談到自己的「處境」，趙少康則說，太太原本期待「藍白合」，但事與願違，讓太太氣死了，沒想到他又同意參選副總統，「我們原本12月初要參加旅行團到泰國去玩，錢都繳了，機票也訂好了，結果卻不能去，讓太太更生氣。」

趙少康還笑說，昨晚太太又生氣了，因為本來說可以一起吃晚餐，但昨晚又有行程，忘了打電話報備不回家吃飯，回去後又被太太罵，「為什麼不打個電話告知！」

趙少康也說，由於競選副總統，國安單位派出維安人員要提供保護，參選人的配偶也會配置一名隨扈，這件事情讓他的太太很煩，因此妻子平常搭公車，不願意維安人員跟著，但維安有維安的權責，無論如何都要跟，維安說不會影響她。直到有天突然講，維安人員可以不用跟著，後來才知道侯友宜太太也不要維安，是熟維安的張其強去跟維安協調，才讓他太太跟侯友宜太太都沒有維安人員。