「多金社長」網紅是變態！下藥性虐女友　逼拍性愛直播給情敵看

▲下田洋佑自稱是徵信社社長，並常常在網路上貼出自己身穿名牌、開名車的照片。（翻自Livedoor）

圖文／鏡週刊

日本一名號稱是「多金徵信社社長」、現年36歲的下田洋佑，在去年10月犯下對女友監禁、性侵、虐待等罪行遭捕，該案在近日於東京地方法院開庭審理，因此有更多案情細節曝光，也讓下田的鬼畜變態事跡一一露出，令人震撼與髮指。

據日本《Friday》週刊報導，下田洋佑自稱是徵信社社長，並常常在網路上貼出自己身穿名牌、開名車的照片，塑造自己是「年輕有為多金社長」的形象，吸引不少網路粉絲追隨。但實際上，下田的這些名牌名車，幾乎都是借來的，而且他年輕時曾經是暴走族，參加過暴力團體。

受害女友指出，她多年前因為工作關係認識了下田，兩人之後有進一步交往，但沒想到下田是一名恐怖情人。女子稱，她在去年9月底和一名兩人都認識的男性友人，一起去箱根旅行，事後被下田知道，他醋意大發，甚至由愛生恨，不僅懷疑女子出軌這名男性友人，更直接把女子監禁並虐待。

女子說，當時她因為要搬新家，中間有一段無住處的空檔期，於是先暫住在下田家。但下田得知她和男性友人出遊後，先是對她大聲斥責，大罵她「賤人」，並一路把她拖到門外，之後還發送她的入浴裸照，威脅要把照片散播出去。

後來女子搬進新家，但下田一樣緊追她，一路追到新家門口，威脅女子開門。下田進屋後，先是強迫她脫掉衣服裸體，然後開始用菸灰缸重砸她臉部，然後更用菸蒂燙她。之後下田的動作更是一次比一次變態，例如強行拿性玩具插入她的下體性虐，強迫她拍攝自慰片，然後還開直播給該名男性友人，下田逼著和女子進行活春宮，直播給情敵看。

▲受害女子出示一部分傷勢。（翻自Livedoor）

除此之外，下田不停地對女子咒罵「妓女」、「賤人」，並不間斷地拳打腳踢，女子回憶，她的頸椎部一直受到下田暴打，深怕自己會變成半身不遂。女子也說，後來下田餵她大量的安眠藥，讓她陷入昏迷，但仍持續對她虐待，而且整整被他監禁4天與性虐。

女子說，她在有意識時聽到的最後一句話，是下田對她說：「要是妳死了，就把妳扔下陽台。」隨即她陷入昏迷。據悉女子一度趁機告知其他友人關於她的險惡狀況，因此在去年10月2日晚上，警方獲報後立刻闖門搜索，發現半裸的受害女子，並且才剛恢復意識，而且女子因為遭受嚴重毆打與虐待，支氣管也因此受傷，一度無法說話，另外下田則被依暴力、強制猥褻、強制性交等罪遭警方逮捕。

目前全案正在東京地院審理當中，女子也一度絕望地說「已經做好死的準備」。報導也指出，下田被捕後，他的社群網路仍然持續更新，甚至在開庭日當天還宣稱「我絕對不會輸，不會向騙子低頭」。目前該案仍在審理階段，預計12月要傳喚該名「情敵」男性友人到庭作證。

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