與男友明年結婚！1原因被退婚　準新娘心碎：他馬上找前女友復合

▲女子表示，與交往多年的媽寶男友論及婚嫁，卻沒想到最後因「婆媳同住」的問題，搞到最後婚禮告吹。示意圖。（翻攝自Pexels）

圖文／鏡週刊

一名女網友近日感嘆，與交往多年的媽寶男友論及婚嫁，卻沒想到最後因「婆媳同住」的問題，搞到婚禮告吹，男友甚至還在冷戰期間找備胎，跑去跟前任復合，讓原PO知道後心碎不已，而這宛如八點檔劇情的文章一曝光，隨即掀起高度討論。

原PO在Dcard以「我的婚禮就像一齣八點檔」為題發文，表示原預計明年1月結婚，婚紗、鑽戒等婚宴會館與喜餅都籌備的差不多，但所有計畫卻趕不上1個禮拜內的變化。她透露雙十連假那週，雙方家人還開心去挑媽媽禮服、選婚紗照，和樂融融，怎料，隔天男友回家向父母提出想搬出來住的想法，「遭到他父母強烈反對後，一切也變了樣」。

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原PO表示，婚前男友媽還聲稱自己很開明，不會阻止年輕人婚後住哪裡，也知道原PO家有一棟暫時沒人住的房子，「婚前還常半開玩笑的說那邊可以當我們的新房」，但當他們提出搬去那棟暫時沒人住的房子時，男友爸媽竟直接翻臉不認人，一下說兒子像入贅、一下痛批媳婦不想跟公婆住，「後來又說要直接買下我家的房子，才不會讓人說閒話，一批頭就說他們會幫忙出頭期款200萬，我聽到這很疑惑也很生氣，憑什麼他們說要買，我家就要賣給他們？而他們又要用多少錢買？」

然而整起事件，媽寶男友竟還成豬隊友，不僅沒站在原PO的立場，反而還覺得原PO無法溝通，「但搬出來住的想法，明明就是我們一起討論出來的結果，為什麼現在他媽媽說不行，就變成搬出來住是我的想法？」彼此關係也為此降到冰點，事後原PO態度也試著放軟，卻換來已讀不回，接著男方爸爸還先後傳簡訊給女方爸爸表示，「婚禮要延期」、「婚宴會館他已經退掉了，事態不可收拾，為了將來就不用再多說了」。原PO甚至還收到男友爸要求不要再傳訊息給男友的訊息，但讓原PO最心碎的是，男友在冷戰期間早就找好備胎，與前女友復合，「也是順了他媽媽的意，真的順利找了一個藥師，呵呵。」

原PO大嘆，雖理智告訴她，沒嫁是最正確且最幸運的事，但這段時間還是時不時回想那4年的不捨與無奈，大呼「人怎麼可以這樣說變就變呢？」

文章一曝光，讓不少網友紛紛安慰，「真的嫁進去才是惡夢的開始，未來的妳會感謝現在沒妥協的妳」、「第一次看到真的完完全全媽寶男欸好扯」、「至少你的房子還在，沒有賤賣給那家人，而且金融業可以遇到更好的，未來嫁一個更好的，就可以嘲笑他們什麼都沒有！」「難過一時沒關係，但不要難過一生，妳與妳的親友說明，我相信他們都會站在妳這邊，並拍手叫好沒嫁。」

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