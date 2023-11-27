　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

逢甲夜市公廁「滿地尿液」！他怒喊要收費：好意思稱國際觀光夜市

有Ptt鄉民上網抱怨，逢甲夜市廁所很少外，公廁的環境也非常髒亂。（本刊資料照）

▲民眾上網抱怨逢甲夜市公廁髒亂，有如落後國家，認為應推行收費制維護，引起討論。（鏡週刊提供）

圖文／鏡週刊

台灣夜市的美食眾多，是不少觀光客到訪景點，不過夜市周遭的環境相對髒亂。就有一名網友抱怨，自己逛完逢甲夜市後，發現公廁很少以外，好不容易找到卻驚見滿地尿液「又臭又髒」，讓他崩潰直呼，「不說還以為到什麼三流國家，好意思稱什麼國際觀光夜市？」

原PO在PTT八卦版以「台灣公廁那麼噁為什麼都不收費」為題發文，表示自己從逢甲夜市逛完後，發現逢甲的麥當勞收攤後，就沒什麼地方可以上廁所，連逢甲大學的廁所鐵門關起來不能上。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO後來好不容易找到地下室的公廁，卻發現多數小便斗及隔間都貼著故障，而且地上滿地尿液「又臭又髒」，這讓原PO崩潰直呼，「不說還以為到什麼三流國家，好意思稱什麼國際觀光夜市？」原PO建議管委會弄幾間流動廁所，或者採取使用者付費，「上一次廁所10元我也甘願，一天人潮賺個幾萬不是問題，麻煩請一個清潔阿姨好嗎，不要廁所髒的跟屎一樣，外國觀光客怎麼看。」

貼文曝光引發熱議，有不少網友湧入留言，「先教育台灣人的公德心吧」、「台灣的公廁整潔我只服捷運跟機場，其他都很慘」、「台灣人素質還沒有好到付錢上」、「你敢收費，台灣人就敢隨地大小便」、「日本隨便一間廁所都屌打台灣」、「台灣的觀光是真的爛 夜市沒垃圾桶 沒廁所 或超級臭又髒的廁所」。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO
1瓶可用90天►愛貓專用口腔益生菌　讓主子潔牙更簡單　限時↘$499
1天不到6元►愛犬專用口腔益生菌　讓汪星人潔牙又除臭　限時↘$499
大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」　限時↘$399

更多鏡週刊報導
評牛肉湯肉品「不可能比得上」A5和牛被網酸爆　Cheap澄清回應了
偏乾東北季風連續南下　吳德榮曝變天時間點
蕭美琴兒時嫩照曝光　台大醫提成長故事：怎能不愛她

ET快訊
澳州蛇蝎美女逃來台灣！情勒小王斧頭砍前夫　還開槍射他屁股
林吟蔚斷開4年男友！　痛揭分手內幕：歷經生死看清人性
快訊／遭控始亂終棄「性Lie台灣」　民進黨議員5聲明回應了
5萬人健保「高薪低保」！逃費7.32億　平均每人少繳1.4萬
以為附近沒人！女沙灘上「按摩棒嗨叫」　用20秒下場慘了
首位候選人出席工商論壇　侯友宜宣示：若當選4年內加入CPTP
2高中生騎車壓車失控！　1人跌落水溝命危

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

家倒了24年還沒重建！921受災戶陳情　盧秀燕允諾全力協助

出國旅遊「網路怎麼選最好？」　一票人激推1方案：用了愛上

明早16度！周四變天「北部驟降7度」2地迎雨　濕涼4天才回暖

嘉義基督教醫院首例肝臟移植手術　「新肝新生」展現優質技術

蕭美琴擬帶4隻愛貓返台　防檢署曝檢疫流程：隔離7天才可團圓

與男友明年結婚！1原因被退婚　準新娘心碎：他馬上找前女友復合

去年5萬人健保「高薪低保」！逃費7.32億元　平均每人少繳1.4萬

妹子跟男友過夜　媽搖頭：還是學生，很沒家教

有刮痕和血跡？他驚「不敢用外面的衛生紙」　環保局：這不在台灣

「100％乳含量」非鮮乳？他驚竟含奶油　內行教1招辨別：不怕搞錯

Lulu送許光漢.林柏宏聯姻彩球XD　誇王柏傑：胸肌好大..幽默互動被讚爆

陳慕義奪金馬男配「台上飆髒話」XD　「感言變脫口秀」全場歡呼

吳慷仁奪影帝哭了！女友邵雨薇台下忍淚　謝陳慧翎導演「我比吳建豪帥了吧」

金馬60亮點！5影后頒獎輪流忘詞XD　舞台有笑有淚「她不發一語」網讚爆

第二胎產前淡定吃好料　吃鍋到一半火速進產房

楊銘威驚喜現身方志友慶功　寵妻喊：知道妳會得才跟妳結婚的！

阮經天無緣影帝「不失落」　李安打氣：台灣專出小生！

許光漢首戰金馬「爽到想罵髒話」　林柏宏曝護方志友上台內幕

69歲林青霞獲頒金馬終身成就獎　「從土包子變淑女」講完自己綜藝摔XD

小黃禮讓路人「等了11秒」　被罰6千！警：可耐心等待

家倒了24年還沒重建！921受災戶陳情　盧秀燕允諾全力協助

出國旅遊「網路怎麼選最好？」　一票人激推1方案：用了愛上

明早16度！周四變天「北部驟降7度」2地迎雨　濕涼4天才回暖

嘉義基督教醫院首例肝臟移植手術　「新肝新生」展現優質技術

蕭美琴擬帶4隻愛貓返台　防檢署曝檢疫流程：隔離7天才可團圓

與男友明年結婚！1原因被退婚　準新娘心碎：他馬上找前女友復合

去年5萬人健保「高薪低保」！逃費7.32億元　平均每人少繳1.4萬

妹子跟男友過夜　媽搖頭：還是學生，很沒家教

有刮痕和血跡？他驚「不敢用外面的衛生紙」　環保局：這不在台灣

「100％乳含量」非鮮乳？他驚竟含奶油　內行教1招辨別：不怕搞錯

2女疑將麵粉牛奶倒江裡「放生」　網傻眼：到底造了什麼孽

蔡鎤銘／「阿根廷川普」狂政見獲青睞　新政府挑戰多

2年前偷偷結紮　男被女友告知「懷孕了」崩潰：她以為是我的孩子

她爆黃國昌曾憂「若小英找我當法務部長」　酸：一個位置就能收買

沒大學文憑也能進蘋果　庫克曝員工「必備特質」：相信1+1=3

凱基證、統一證APP異常！　證交所：排除行情因素

最忍受不了倒貼的三大星座！TOP 1喜歡狩獵　對百依百順超反感

牛肉品種不是重點　美食作家：台南牛肉湯美味關鍵在「溫體」

為了平安玩到《GTA6》　海外玩家發願「要戒菸」撐到遊戲上市

家倒了24年還沒重建！921受災戶陳情　盧秀燕允諾全力協助

女同事帶「情趣按摩棒」　上班爽用！吸破百萬觀看

生活熱門新聞

UNIQLO「隱藏服務」曝光！　一堆人不知道

連2波東北季風！最冷14度時間曝

紅燈右轉還譙「X你娘閃啦」　下秒閃光連發

2波變天！今晚探12℃　雨區擴大時間曝

鍋吃一半「巨鼠掉下來」畫面曝！錢都道歉

新訓撞鬼找安官求救遭拒！背後真相超驚人

不用每天萬步！醫曝走路2原則能運動又健康

公司尾牙2奇葩原因　讓她超想逃跑

準備發財！　2024年「4大星座」財運旺爆

今下元節「補財庫日」！4生肖不補運恐衰到明年

蕭美琴兒時照片曝　台大醫說故事：你怎能不愛她？

「殯葬三大亨」吳珅篁病逝！享壽60歲

80元蚯蚓蓋飯爽到升天？老饕認出暗黑料理

Cheap澄清「從未說牛肉湯不好喝」

更多熱門

相關新聞

相親驚見「鄉土劇女星」　黑心婚友社榨乾純情男

相親驚見「鄉土劇女星」　黑心婚友社榨乾純情男

40歲的彭騰睿在台灣字畫界打滾近20年，小有名氣，他的收藏品包括張大千、于右任等大師的墨寶，市價上千萬元，五年前，他將十多幅字畫送至老字號裱褙行「文華齋」裱褙，沒想到裱褙行失火，收藏品受損嚴重，害他損失上百萬元，他控告裱褙行負責人，最後僅獲賠32萬元，彭原以為已經衰到家，沒想到後來為了脫單參加婚友社，又吃了悶虧。

乾脆收費！逢甲夜市公廁滿地髒尿　一票人嘆花錢更慘

乾脆收費！逢甲夜市公廁滿地髒尿　一票人嘆花錢更慘

榨乾純情男！　踢爆黑心婚友社從北騙到南

榨乾純情男！　踢爆黑心婚友社從北騙到南

陶喆認偷吃楊子晴　因她度過外遇危機

陶喆認偷吃楊子晴　因她度過外遇危機

中古屋「頻傳靈異現象」！女業務住3個月陳屍屋內

中古屋「頻傳靈異現象」！女業務住3個月陳屍屋內

關鍵字：

逢甲夜市鏡週刊

讀者迴響

我也要留言，快前往新聞雲App！

熱門新聞

許維恩深夜控訴遭背叛：無數次容忍把我逼到極限！

「新光公主」吳欣盈多有錢？　財產申報曝

UNIQLO「隱藏服務」曝光！　一堆人不知道

快訊／全家開出2張千萬發票

母女3人帳篷內取暖　媽媽中毒亡

推拿師「按摩挑逗」嘿咻女客　正宮怒告

日製「鋼鐵香蕉」市佔率第一！用途曝光

阿虎驚爆遭《玩很大》封殺7年！

陸汽車網紅「馬哥」　駕車自撞亡

日本發現史上第二強「天照粒子」

新郎婚禮上槍斃新娘　連射5人後輕生

陶喆認偷吃楊子晴　因她度過外遇危機

酒店經紀2天狂嗨神仙水、喵喵　害死女友被起訴

連2波東北季風！最冷14度時間曝

快訊／李國毅宣布升格二寶爸！

更多

最夯影音

更多
Lulu送許光漢.林柏宏聯姻彩球XD　誇王柏傑：胸肌好大..幽默互動被讚爆

Lulu送許光漢.林柏宏聯姻彩球XD　誇王柏傑：胸肌好大..幽默互動被讚爆
陳慕義奪金馬男配「台上飆髒話」XD　「感言變脫口秀」全場歡呼

陳慕義奪金馬男配「台上飆髒話」XD　「感言變脫口秀」全場歡呼

吳慷仁奪影帝哭了！女友邵雨薇台下忍淚　謝陳慧翎導演「我比吳建豪帥了吧」

吳慷仁奪影帝哭了！女友邵雨薇台下忍淚　謝陳慧翎導演「我比吳建豪帥了吧」

金馬60亮點！5影后頒獎輪流忘詞XD　舞台有笑有淚「她不發一語」網讚爆

金馬60亮點！5影后頒獎輪流忘詞XD　舞台有笑有淚「她不發一語」網讚爆

第二胎產前淡定吃好料　吃鍋到一半火速進產房

第二胎產前淡定吃好料　吃鍋到一半火速進產房

熱門快報

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面