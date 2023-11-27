逢甲夜市公廁「滿地尿液」！他怒喊要收費：好意思稱國際觀光夜市

▲民眾上網抱怨逢甲夜市公廁髒亂，有如落後國家，認為應推行收費制維護，引起討論。（鏡週刊提供）

圖文／鏡週刊

台灣夜市的美食眾多，是不少觀光客到訪景點，不過夜市周遭的環境相對髒亂。就有一名網友抱怨，自己逛完逢甲夜市後，發現公廁很少以外，好不容易找到卻驚見滿地尿液「又臭又髒」，讓他崩潰直呼，「不說還以為到什麼三流國家，好意思稱什麼國際觀光夜市？」

原PO在PTT八卦版以「台灣公廁那麼噁為什麼都不收費」為題發文，表示自己從逢甲夜市逛完後，發現逢甲的麥當勞收攤後，就沒什麼地方可以上廁所，連逢甲大學的廁所鐵門關起來不能上。

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原PO後來好不容易找到地下室的公廁，卻發現多數小便斗及隔間都貼著故障，而且地上滿地尿液「又臭又髒」，這讓原PO崩潰直呼，「不說還以為到什麼三流國家，好意思稱什麼國際觀光夜市？」原PO建議管委會弄幾間流動廁所，或者採取使用者付費，「上一次廁所10元我也甘願，一天人潮賺個幾萬不是問題，麻煩請一個清潔阿姨好嗎，不要廁所髒的跟屎一樣，外國觀光客怎麼看。」

貼文曝光引發熱議，有不少網友湧入留言，「先教育台灣人的公德心吧」、「台灣的公廁整潔我只服捷運跟機場，其他都很慘」、「台灣人素質還沒有好到付錢上」、「你敢收費，台灣人就敢隨地大小便」、「日本隨便一間廁所都屌打台灣」、「台灣的觀光是真的爛 夜市沒垃圾桶 沒廁所 或超級臭又髒的廁所」。

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