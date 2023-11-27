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蕭美琴兒時照片曝　台大醫說故事：你怎能不愛她？

蕭美琴小時候。（圖／翻設施景中臉書）

▲蕭美琴小時候的照片。（圖／翻攝施景中臉書）

記者陳俊宏／綜合報導

民進黨正副總統參選人賴清德、蕭美琴26日首度合體造勢。對此，台大婦產科仁醫施景中分享蕭的兒時照片、成長經歷，「妳說，妳怎能不愛她呢？」

施景中在臉書說，蕭美琴生於日本神戶，長在古城台南，父親是台南在地人、神學院院長，母親是美國音樂碩士，金髮碧眼的母親接送她上下學時，常因為與眾不同的外表被側目，「她因為不想要被貼上『外國人』的標籤，所以要求母親不要來接送她。」

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施景中表示，「於是我太太和她娘家人，常看著她小時候，乖乖一個人揹著書包走過她家門前。也在學校前，偶爾會看到有疼愛她的同學媽媽，會順道用腳踏車載她一程。」

施景中指出，美麗島事件爆發後，由於長老教會的政治立場跟主張，讓蕭美親父親任職的神學院被政府盯上，因此陷入困境，從而引領她對於政治事件有不同視角；她在美國圖書館打工時，接觸被台灣政府列為禁書的《台灣人四百年史》和《美麗島雜誌》，民主意識逐漸萌芽。

▼賴清德、蕭美琴26日首度合體造勢。圖為花蓮造勢大會。（圖／記者呂晏慈攝）

▲▼賴清德蕭美琴花蓮縣競選總部成立大會。（圖／記者呂晏慈攝）

施景中提到，蕭美琴後來回到台灣，對同婚、人權、太陽花學運都付出許多心力，歷任台北市議員、立法委員，後來深耕列為艱困選區的花蓮整整10年，卻在2020年以微差距敗給人稱「花蓮王」的前縣長傅崑萁（後者不久又因司法案件入獄）。

施景中表示，記得當年的新聞，服務處的助理淚眼說，民眾有問題都找蕭美琴幫忙解決，投票卻都投給傅崑萁；她後來擔任駐美代表，除了代表台灣與華府溝通，在疫情最嚴重的期間，也協助台灣獲得美國許多疫苗的幫助，還被中共台辦列入黑名單制裁。

施景中說，「幾天前，她回來了，她說：『為了我們的國家，我會撂落去。』當年她被花蓮人背棄，但回台灣第一次公開造勢活動，就選在花蓮，在眾人淚眼婆娑中，她說：『花蓮，我回來了。』妳說，妳怎能不愛她呢？」

施景中並貼出2張小女孩的合照，其中一人是蕭美琴，「照片中另一人是我的孕婦小時候，經她同意分享。」

▼蕭美琴投入2024大選。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼蕭美琴國際媒體茶敘。（圖／記者屠惠剛攝）

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