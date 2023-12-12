賴清德喊中捷延伸到南投　柯文哲酸「騙子」：一聽就知道不用大腦

▲柯文哲交通政策記者會。（圖／記者許靖騏攝）

記者袁茵／新北報導

民進黨總統候選人賴清德日前主張，要將台中捷運延伸到南投，引發藍綠論戰，台中市長盧秀燕更批賴是亂開芭樂票，卡中捷5年一條都沒核准。民眾黨總統候選人柯文哲12日也批評，這一聽就知道不用大腦，要賴清德先算算運量、可行性評估和自償性。

柯文哲12日上午舉辦交通政策記者會，點出5項目前台灣交通的問題，包括「車輛至上，忽視行人安全已成國安問題」、「制度混亂、品質不佳，缺乏國家級規劃」、「漠視專業，重大交通建設淪為選舉空頭支票」、「碎化式資訊發展難成大局」、「國際海空港升級太慢」。

柯文哲也提出了5項解方，分別為「加速交通安全改革方案，大幅修訂交通法規」、「中央建立統一規範，地方執行回饋」、「重大交通建設回歸專業評估，誠實面對⺠意」、「健全海空航網，數據治理，綠色營運」、「整合國家數據、推動智慧運輸發展策略」。

當柯文哲提及「漠視專業，重大交通建設淪為選舉空頭支票」台灣目前的問題時，批評賴清德近期說要將中捷延伸到南投，「這一聽就知道不用大腦，一聽就知道有問題」，重大建設要回歸專業評估，誠實面對民意。

會後，被問到稍早批評賴清德主張將中捷延伸到南投，為什麼說是不用大腦？柯文哲表示，建設一定有可行性評估、自償性計算，這種東西很清楚，要解決交通問題，不一定要用軌道運輸、捷運，像是基隆捷運問題，可以有基隆捷運、台鐵優化、公路改善，甚至是北宜直鐵和北宜高鐵，將到達南港後的運量運走，讓南港到基隆這段的軌道可以空出來。

柯文哲提及，事實上解決問題的方法很多，所以就是科學題目，過去自己與民進黨翻臉的開始就是基隆輕軌，對他而言基隆輕軌就是假的，可對民進黨來說「政治就是騙術」、「可以用騙的」、「為什麼柯文哲一定要那麼堅持，還讓自己人翻臉？」但他認為騙子就是騙子，「我就受不了啊！」

柯文哲強調，賴清德說中捷延伸到南投，「你先算算運量多少？可行性評估多少？自償性多少？先交出來看再說。」先有計畫才編預算，不要先編預算才寫計畫。