支持台南國產牛肉X啤酒　黃偉哲邀大家來台南「饗牛」

▲台南2023國產牛肉行銷活動，26日在善化啤酒廠熱鬧登場，今年以饗牛幸福-雙B主題，以牛肉(Beef)搭配啤酒(Beer)，主打精緻行銷盛會，市長黃偉哲向消費者推薦台南牛肉美食。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南2023國產牛肉行銷活動，26日在善化啤酒廠熱鬧登場，今年以饗牛幸福-雙B主題，以牛肉)搭配啤酒，主打精緻行銷盛會，市長黃偉哲特到場向消費者推薦台南牛肉美食，現場還有職棒統一獅吉祥物應援開場，立委郭國文及市議員陳碧玉、李文俊、黃肇輝也到場響應，現場有數千名消費者前來享受這場牛肉饗宴。



黃偉哲表示，台南牛肉非常優質，特別是牛肉湯遠近馳名，許多國內外旅客來台南都會指定要品嚐這一味。他進一步指出，台南的溫體牛肉肉品非常新鮮，從肉品市場到餐桌只需要兩小時。整個大台南牛肉料理美食地圖更羅列多達200家店家，歡迎大家多來嚐鮮。



農業局表示，台南設有肉品市場，早晚提供牛肉在地新鮮配送，成就了台南國產牛肉關鍵優勢。為求新鮮、快速、即時，台南更具備獨有刀工，由多個團隊同時進行，協力以快速手法，30分鐘內完成，保持極致鮮嫩度，讓消費者能品嚐到鮮甜美味的牛肉湯。



今年活動不同以往，融入傳統、創意、精緻及教育元素來呈現國產牛肉的多元風貌。包括邀請飲食文化研究者徐仲透過「說菜」講座，從歷史人文的角度認識牛肉熟成料理的美味來由。更邀請到首獲米其林綠星主廚簡天才，推出獨家開發的「烏龍茶香牛肉湯」，讓大家有機會品嚐到法式牛肉湯的獨特風味。此外，更邀集台南各式創意店家（俏壽司、餉時光、禾氣合秝及晶英酒店）發揮自家特色，端出創意牛味料理，牛肉捲、刈包、漢堡、牛雜丼、洋葱鹽麴牛肉湯等。



農業局李建裕局長指出，這次市府踏查了台南各區在地美味牛秘境，結合觀光觀光局「旅行台南APP」-跟著魚頭君趴趴走集金幣活動，讓民眾滿足老饕味蕾，到本次26家配合牛肉店家品嚐的同時，還能定位集金幣抽大獎。



民眾可以把握機會在11月30日前到活動26家配合店家享受專屬的消費優惠，用行動支持國產牛肉。相關活動資訊可至「臺南市政府農業局官網」、「南得極品」粉絲團或「好南入手」網站了解活動內容。（臺南市政府農業局官網https://agron.tainan.gov.tw/，好南入手https://www.haonanbuy.com/）