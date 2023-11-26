未讓行人被罰6千！運將PO影喊冤「等了11秒」　警：可耐心等待

記者林東良、劉人豪／台南報導

為強化停讓保護行人，汽機車不停讓行人將加重罰責，最高可開罰6000元。台南一名計程車駕駛，8月時在路口等了站在路旁的女行人11秒，發現她沒有要過還往後退，駕駛才起步通過，沒想到警察馬上出現開他未禮讓行人罰單，讓他相當不滿把事發當時的影片PO網。對此，警方表示駕駛人可選擇耐心等待，等行人通過，避免受罰。

▲台南計程車駕駛抱怨，他等了11秒女路人沒要過，通過後被警方開單。（圖／翻攝自Facebook／●【爆怨公社】●）

計程車張姓駕駛在臉書「爆怨公社」社團發文，批評警方禮讓行人可以不要無限上綱嗎？並說他車停了，也禮讓行人了，行人不過馬路，等他車子過了才過馬路。警察馬上出現開他未禮讓行人，「請問這是新的套路嗎？」並說提供自身經驗給大家參考，「希望不要有人跟我一樣，他山之石，可以攻錯。」也指出有提供行車紀錄器給警方看，但還是被開單，「駕駛汽車行經行人穿越道時，有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過。我暫停了11秒之久，我沒有不禮讓行人通過。請問警察大人怎麼用這個條款開我罰單？」

▲計程車駕駛被開單。（圖／翻攝自Facebook／●【爆怨公社】●）

張男也分享事發當時的行車紀錄器影片，可看到右方一名穿藍色短袖的女路人站在斑馬線，似乎準備過馬路，張男停下等了11秒，期間不少汽機車陸續通過，張男看見女路人往後退，認為她沒有要過馬路，才踩油門通過，沒想到之後被警方攔下開單。

▲駕駛過他停了11秒，沒有不禮讓行人通過。（圖／翻攝自Facebook／●【爆怨公社】●）

民眾表示，遇到這種狀況「有點矛盾，計程車有點無辜，開單不太合理，不然要等到天荒地老嗎，如果以行人角度來看，沒有號誌的地方，應該要退到斑馬線後面」；也有民眾說，「駕駛有明顯做出讓的動作，不能為罰而罰，也是有人故意不過在那邊等，如果沒有過去的意思我就會過了。」

▲民眾認為計程車有點無辜，開單不太合理。（圖／記者林東良翻攝）

警方表示，有關影片中，行人已站立行人穿越道欲穿越馬路，該車駕駛車輛前懸距離行人行進方向少於「3公尺、1個車道或3個枕木紋」，已違反道路交通管理處罰條例第44條第2項規定，可處新台幣1200元以上6000元以下罰鍰。

警方呼籲駕駛人，如遇到行人有禮讓情況，駕駛人可選擇耐心等待，等行人通過，或是從距離行人多於3個枕木紋的地方通過，避免受罰。