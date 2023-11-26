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姚智仁獲保服最高榮譽紫絲帶獎　黃偉哲肯定16年來致力兒少保護

▲台南市社會局所屬家庭暴力暨性侵害防治中心社會工作督導兼兒少保護組組長姚智仁，榮獲社政領域獎項高榮譽紫絲帶獎，也是台南市唯一的獲獎人。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市社會局所屬家庭暴力暨性侵害防治中心社會工作督導兼兒少保護組組長姚智仁，榮獲社政領域獎項高榮譽紫絲帶獎，也是台南市唯一的獲獎人。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

衛褔部為表揚對於家庭暴力、性侵害及性騷擾防治等保護性工作傑出人員，25日下午在新北市新店區圓頂劇場舉辦第9屆紫絲帶獎頒獎典禮，表揚全國16位來社政、警政、衛政、教育及法務的實務工作。

▲台南市社會局所屬家庭暴力暨性侵害防治中心社會工作督導兼兒少保護組組長姚智仁，榮獲社政領域獎項高榮譽紫絲帶獎，也是台南市唯一的獲獎人。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市社會局所屬家庭暴力暨性侵害防治中心社會工作督導兼兒少保護組組長姚智仁，獲評選委員肯定，榮獲社政領域獎項，也是台南市唯一的獲獎人；黃偉哲市長特別準備象徵「拒絕暴力」的紫色花束表示祝賀，感謝其長期投身保護服務工作，也期盼他能持續投注熱情與經驗傳承。

▲台南市社會局所屬家庭暴力暨性侵害防治中心社會工作督導兼兒少保護組組長姚智仁，榮獲社政領域獎項高榮譽紫絲帶獎，也是台南市唯一的獲獎人。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲市長恭喜姚智仁榮獲台灣保護服務最高榮譽紫絲帶獎的肯定，黃偉哲說兒少保護是一項充滿挑戰且需跟時間賽跑的高壓工作，感謝姚智仁社工督導這16年來堅守崗位，進行兒少緊急救援工作。黃偉哲市長也感謝台南市在社政、警政、衛政及教育等單位從事保護性工作的伙伴們，大家一起為守護兒少安全而努力，期盼未來有更多人一起加入暴力防治行列，實踐「減暴、止暴、零暴」的施政願景，讓台南成為更溫暖、更幸福的宜居城市。

姚智仁2007年起開始進入社會局服務，迄今已在保護服務領域深耕16年之久，他也是同事眼中的「重案組」。姚智仁說初投入兒保工作時許多制度都尚在建制中，主管認為他有體型及勇於接受挑戰的優勢及特質，時常指定他處理特殊案件，所服務的相對人通常有藥酒癮或是情緒控管議題，最巔峰時期，手上同時安置了16位兒少保護案，同事笑稱他是「一個奶爸十六個娃」。

▲台南市社會局所屬家庭暴力暨性侵害防治中心社會工作督導兼兒少保護組組長姚智仁，榮獲社政領域獎項高榮譽紫絲帶獎，也是台南市唯一的獲獎人。（圖／記者林東良翻攝，下同）

姚智仁表示，保護服務之路一路走來非常漫長卻點滴在心頭，從父母手中搶救下受虐兒少後，陪伴著他們慢慢重建復原，這些緩慢而又細微的改變，深深地滋養著他持續將防暴精神向下紮根的決心。姚智仁說兒保工作特別容易遇到相對人前來討小孩的衝突事件，這些事件發生時每一幕都宛如八點檔的劇情，既緊張又刺激，也考驗著兒保社工的危機處理能力，這些事件也促使他持續倡議兒保社工的人身安全議題，他感謝市府團隊、網絡伙伴的合作，成功救援無數受虐兒少，他特別感謝爸媽及家人的全力支持，協助照顧一對兒女，讓他可以全心投入兒保工作，他要將這份得獎的榮耀及喜悅與團隊、家人共享。

▲台南市社會局所屬家庭暴力暨性侵害防治中心社會工作督導兼兒少保護組組長姚智仁，榮獲社政領域獎項高榮譽紫絲帶獎，也是台南市唯一的獲獎人。（圖／記者林東良翻攝，下同）

社會局盧禹璁局長說明，我國家庭暴力防治法於1998年6月立法通過，衛生福利部自2014年起每年針對六大類保護服務工作，表揚傑出網絡人員，並將「紫絲帶獎」做為我國保護服務工作最高榮譽的表徵，透過分享其故事歷程與工作經驗等給予實務工作者支持與鼓勵。2023年全國共有61位跨領域專業人員報名角逐，經過初選、實地訪談及決選等關卡，最終由16名社政、警政、衛政、教育及法務的實務專業人員獲得殊榮，這些得獎者秉持著不向暴力妥協的堅定信念而努力，足為典範。

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