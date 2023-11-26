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台南做工行善團修繕不停歇　兵分兩路助弱勢重建家園

▲台南修繕志工利用工餘的時間及假期齊心協助、不辭辛勞進行房屋修繕，協力幫忙弱勢打造安樂窩。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南修繕志工利用工餘的時間及假期齊心協助、不辭辛勞進行房屋修繕，協力幫忙弱勢打造安樂窩。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市勞工局積極實踐市長黃偉哲的施政理念，結合做工行善團志工致力於打造「希望家園」願景，修繕志工利用工餘的時間及假期齊心協助、不辭辛勞進行房屋修繕，協力幫忙弱勢打造安樂窩。

▲台南修繕志工利用工餘的時間及假期齊心協助、不辭辛勞進行房屋修繕，協力幫忙弱勢打造安樂窩。（圖／記者林東良翻攝，下同）

龍崎區修繕戶的案主為65歲葉先生，罹患小兒麻痺及退化性關節炎，步態不穩，加上雙眼弱視，生活極為不便。案主領有第七類(肢體)中度身障證明，有低收入戶資格，每月仰賴8千多元補助維生，平日只能省吃儉用，根本無法自行修繕房屋，勞工局「做工行善團」接獲通報後，於10/20進行會勘評估，11/5電氣工會志工重新配置電線及安裝燈具、11/9金屬工會志工協助修補屋頂鋼板，今日木工工會志工重新安裝浴室天花板塑膠板，終於完成全部修繕工程，本案為「做工行善團」修繕案第244戶完工。勞工局長王鑫基與市府團隊及志工一起為案家掛上漆有「做工行善團 有情有疼心ㄟ厝」圖樣木牌，並贈送台南市餐飲職業工會提供的棉被作為入厝禮，案家深表感謝。

▲台南修繕志工利用工餘的時間及假期齊心協助、不辭辛勞進行房屋修繕，協力幫忙弱勢打造安樂窩。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南修繕志工利用工餘的時間及假期齊心協助、不辭辛勞進行房屋修繕，協力幫忙弱勢打造安樂窩。（圖／記者林東良翻攝，下同）

學甲區35歲個案陳小姐，有輕度身心障礙資格，父親已過世，目前與59歲的母親同住，母女兩人的認知能力不佳。平常從事皮革飾品手工，多為以物易物，收入不穩定。家中經濟仰賴案主的身障津貼約3700多元及哥哥給家中的生活費。其所居住的房屋老舊瓦片屋頂毀壞凹陷，有崩塌危險，屋內亦有多處需整修，但因自身經濟不佳無力自行修復房屋，經由做工行善團場勘評估後，發現房屋多處破損，而且家中也堆滿雜物，凌亂不堪。隨即展開各工會修繕接力，上週泥水工會已完成了天花板、廚房、廚台拆除清運施工。鋁製品製造職業工會也完成鋁門、鋁窗丈量安裝施工。11/21金屬工會志工進行水槽鋼板、c型鋼補強施工，電氣工會則同時進行管路配置施工。另外電氣工會亦於11/24完成抽油煙機孔洞設置施工。

▲台南修繕志工利用工餘的時間及假期齊心協助、不辭辛勞進行房屋修繕，協力幫忙弱勢打造安樂窩。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南修繕志工利用工餘的時間及假期齊心協助、不辭辛勞進行房屋修繕，協力幫忙弱勢打造安樂窩。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南修繕志工利用工餘的時間及假期齊心協助、不辭辛勞進行房屋修繕，協力幫忙弱勢打造安樂窩。（圖／記者林東良翻攝，下同）

26日泥水業職業工會前往案家進行屋瓦修補、牆壁粉刷修補施工。接下來3週，陸續將有電氣、木工、油漆等修繕志工接力完工，伙伴們不計辛勞的付出為社會公益貢獻真誠，分工合作為弱勢家庭打造安心居住的家園，好讓陳小姐母女倆在年底前有一個可以遮風避雨的家。

▲台南修繕志工利用工餘的時間及假期齊心協助、不辭辛勞進行房屋修繕，協力幫忙弱勢打造安樂窩。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南修繕志工利用工餘的時間及假期齊心協助、不辭辛勞進行房屋修繕，協力幫忙弱勢打造安樂窩。（圖／記者林東良翻攝，下同）

勞工局長王鑫基表示，做工行善團志工夥伴，不論是平假日、地處遠或近，總不吝惜自身休息時間與工作空檔，與勞工局團隊到弱勢勞工等家庭修繕房屋，無私奉獻著實令人敬佩，11/24電氣工會志工二度至東區會勘，詳細規劃該案的施工作業。今日兩場修繕案中，有家庭志工共同出席，木工工會有父子檔翁德賢、翁士傑，泥水工會有何志章、何冠廷父子檔，以及許文科、許順評父子檔。勞工志願服務協會有夫妻檔梁志男(理事長)、林佳香；陳來發、苑秀芳。家人選擇一起做公益來豐富假日生活，享受助人之樂。後續市府團隊仍會持續努力，讓更多的弱勢朋友不僅能住得安心，亦能在政府的扶助下打造自己的「希望家園」。

▲台南修繕志工利用工餘的時間及假期齊心協助、不辭辛勞進行房屋修繕，協力幫忙弱勢打造安樂窩。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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