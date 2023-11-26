台南鹽水嘉年華登場　黃偉哲邀遊月津吃美食抽大獎

▲台南市鹽水區公所及鹽水月津港文化觀光商圈發展協會合辦的「鹽水嘉年華-意遊月津麵貌一新」活動，市長黃偉哲親自出席。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

由台南市鹽水區公所及鹽水月津港文化觀光商圈發展協會合辦的「鹽水嘉年華-意遊月津麵貌一新」活動，26日在鹽水區公所前熱鬧登場，台南市長黃偉哲親自出席，隨後到各攤位與民眾致意，現場「特色市集」、「集章摸彩」、「二手義賣市集」及「市集解謎」等精彩內容吸引許多遊客參加。

黃偉哲表示，很高興看到一早活動人潮熱絡，感謝鹽水區公所團隊努力，鹽水以地方特色產業推動觀光，發展在地經濟，期盼透過嘉年華的精彩內容、抽獎活動，促進攤位買氣，歡迎大家到鹽水吃美食、抽大獎。





經發局指出，為推廣在地美食小吃體驗，公所與商圈共同推出「集章摸彩」活動，讓遊客以趣味簡單的集章方式體會鹽水美食及風情，獎項包含多項好禮，其中最大獎為電動機車，而搭配集章活動推出搶先開跑的「鹽水商圈DM特選店家優惠」，讓民眾可以憑活動DM於指定期間到特約合作店家及活動攤位享有合作優惠，藉此帶動商圈買氣。





民政局表示，鹽水嘉年華活動不僅是市集活動，也是地方社區凝聚力的體現，透過公所、商圈和區民的共同努力，促使鹽水區更熱鬧友善活力。





鹽水區公所表示，感謝市府團隊長期支持，協助在地經營自主品牌活動，公所與在地商圈共同經營多年的產業行銷活動，今年也延續傳統，有在地店家組成的特色市集及精彩表演外，也推出美食體驗及二手義賣市集，希望透過美食結合公益活動，為活動增添樂趣與公益性，讓遊客能暢遊鹽水。





另外，鹽水區公所與商圈合作，透過一系列活動，活絡在地商圈產業經濟，提升在地特色品牌價值，歡迎大家到鹽水體驗新奇的旅遊。市議員蔡育輝、沈家鳳等貴賓也共襄盛舉。