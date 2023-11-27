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綠營議員指控作賊喊抓賊　三大迴力鏢打臉陳昆和

▲台南市議員黃肇輝、蔡麗青、沈震東、王宣貿表示，郭國文的對手陳昆和根本是做賊喊抓賊，黑函內容的三大攻擊，根本是自己心裡有鬼，想要掩飾什麼，才會抹黑。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市議員黃肇輝、蔡麗青、沈震東、王宣貿表示，郭國文的對手陳昆和根本是做賊喊抓賊，黑函內容的三大攻擊，根本是自己心裡有鬼，想要掩飾什麼，才會抹黑。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

面對地方造謠黑函不斷，在立委郭國文提告陳昆和意圖使人不當選後，台南市議員黃肇輝、蔡麗青、沈震東、王宣貿27日表示，前幾天藍白拖中各候選人的醜態百出，在地方上也不惶多讓，因為控訴郭國文的對手陳昆和根本是做賊喊抓賊，黑函內容的三大攻擊，根本是自己心裡有鬼，想要掩飾什麼，才會抹黑。

▲台南市議員黃肇輝、蔡麗青、沈震東、王宣貿表示，郭國文的對手陳昆和根本是做賊喊抓賊，黑函內容的三大攻擊，根本是自己心裡有鬼，想要掩飾什麼，才會抹黑。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃肇輝說，陳昆和撲天蓋地發的黑函不只錯誤百出，且主要攻擊的三大重點都是「作賊喊抓賊」。事實上懷疑是陳昆和失職、無能所造就出的結果，卻把髒水潑到郭國文身上，很像是蹺課的人說別人沒去上課，考卷不會寫的人說別人都在作弊。黃肇輝強調，這只會凸顯陳昆和不及格的表現，以及為了選舉喪失道德的品行。

黃肇輝等人說：陳昆和論文有抄襲疑慮，就認定別人論文也不是自己寫，陳昆和的成大高階管理碩士專班論文「法拍房地產點交與否之投資風險分析」，是以他投資法拍屋與建商的身分經驗來寫法拍屋的投資分析，但就學術論文格式來看，卻很掉漆，甚至出現抄襲：首先其論文用Turnitin軟體比對重複比例43％，扣除11％是可能是他本人投稿外，32％的高比例依舊不符合規範。然而仔細查了一下，論文當中有包含頁數的引註，卻只有3處，其他大多是法條以及補出說明。3成以上的重複，卻僅有3處標準引註，相當不尋常。甚至發現陳昆和98年的碩士論文第24到29頁當中，與民國94年畢業於雲林科技大學財務金融系的林棋欽碩士論文的第6-9頁一模一樣，全部沒有引註，甚至號稱資料來源是研究者整理。其他包含許多經濟學理論、消費行為的公式函數等，都沒有引註。甚至寫出幾個不動產拍賣的趨勢分析表，也號稱研究者整理，不提資料來源。

黃肇輝表示，在初步檢驗後就發現陳昆和許多涉嫌抄襲的疑點，他哥哥願意花8個月檢視郭國文論文，既然這麼在乎學倫，應該用同樣的標準來檢視自己弟弟的論文。據了解，已經有人向成大提出檢舉了，陳昆和同為候選人，應該受同樣的檢驗。

▲台南市議員黃肇輝、蔡麗青、沈震東、王宣貿表示，郭國文的對手陳昆和根本是做賊喊抓賊，黑函內容的三大攻擊，根本是自己心裡有鬼，想要掩飾什麼，才會抹黑。（圖／記者林東良翻攝，下同）

蔡麗青指出，陳昆和已經走火入魔到把郭國文委員的論文視為他選舉主軸，不只在台北、台南都開記者會，還一一打電話拜託記者寫，在地方狂灑文宣、轉發群組、甚至掛出大型看板抹黑。蔡麗青認為，陳昆和如果保留法律人的良知，就不會未審先判，一副自己論文專家可以超越成大，直接斷定郭國文抄襲。蔡麗青質疑，陳氏兄弟為了選舉摒棄職業倫理，成為專業抹黑，希望鄉親們可以用選票唾棄這種行為。

▲台南市議員黃肇輝、蔡麗青、沈震東、王宣貿表示，郭國文的對手陳昆和根本是做賊喊抓賊，黑函內容的三大攻擊，根本是自己心裡有鬼，想要掩飾什麼，才會抹黑。（圖／記者林東良翻攝，下同）

沈震東指出，郭國文在溪北地區爭取許多大型建設，包括七股防汛道路拓寬、西港大橋交通改善經費、佳里社會住宅、麻豆首府大學轉型、官田二鎮汙水處理、以及大內南瀛天文館整修等。在山區更是爭取到第一座住宿型長照與冷鏈物流中心，加起來就超過10億的經費，沈震東質疑，政績擺在眼前，但對手卻假裝看不見。

沈震東質疑，郭國文所有造勢活動都大打政績牌；陳昆和的造勢都在攻擊、造謠，意圖以抹黑來掩蓋自己提不出政績。陳昆和一再說溪北0建設經費已經被是市政府打臉，沈震東認為，應該說陳昆和0政績更精準。沈震東以大北門文化中心為例，爭取建設所需的會勘、協調，這些苦工陳昆和一概不做，從頭到尾只出一張嘴作秀，等郭國文努力爭取到後，才跳出來收割。去年參選議員時，陳昆和更被抓包，把郭國文爭取的黑面琵鷺觀賞道路列為自己政績，厚顏到光明正大的收割。
沈震東也強調，南科的效益擴散到溪北是陳昆和自己承認的事，結果到選舉卻全面否認南科影響力，凸顯他為了政治操作，不惜打臉過去自己的言論。

▲台南市議員黃肇輝、蔡麗青、沈震東、王宣貿表示，郭國文的對手陳昆和根本是做賊喊抓賊，黑函內容的三大攻擊，根本是自己心裡有鬼，想要掩飾什麼，才會抹黑。（圖／記者林東良翻攝，下同）

王宣貿指出，陳昆和並未否認自己「放水」讓大潮溝案通過，反而一再狡辯說是被市府突襲，但實際上大潮溝案的文， 台南市政府2019年8月31日就發文「回復」給台南市議會，並於2019年9月15日的會議上，由時任議長郭信良宣讀後，在無人反對下通過。王宣貿表示，陳昆和身為時任市議員卻不在場阻擋，這不叫被突襲，而是無能，畢竟陳昆和只會出席抗議的場子，任何地方的座談會、協調會他都不參與，只會作秀，不做實事。反觀郭國文介入案件3個月後，就擋下大潮溝案，不像陳昆和號稱關心好幾年卻沒有成績。

王宣貿也說，最近陳昆和還大動作找七股區的里長要連署，但是連署的內容早就在議會通過，也是市長承諾不會再台61線以西通過光電案，如此多此一舉的舉動不知是要掩飾什麼？加上又看到他非常關心台61以東的示範場還有屋頂型光電補助，那以東的七股鄉親對他而言是什麼？反觀郭國文因為在七股光電案上做了許多努力，來阻止光電板破壞生活、生產與生態，獲得環團的肯定，得倒「再生能源貢獻獎」，更凸顯陳昆和黑函攻擊只是抹黑。

▲台南市議員黃肇輝、蔡麗青、沈震東、王宣貿表示，郭國文的對手陳昆和根本是做賊喊抓賊，黑函內容的三大攻擊，根本是自己心裡有鬼，想要掩飾什麼，才會抹黑。（圖／記者林東良翻攝，下同）

4位議員都提出證明，陳昆和為了選舉，一直採用抹黑的手段來企圖使人不當選。多數民眾已經不堪其擾，覺得厭煩。而他的抹黑，後來都如迴力鏢一樣回來打到自己，真的也是醜態百出。希望陳昆和議員前輩，剩下40多天的選戰能夠多花點心力來推銷自己，不要盡用抹黑手段，不然最後都是把自己的臉打得腫腫的。

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