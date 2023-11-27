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康世明稱對手「貪汙明」　陳超明保留法律追訴權

▲▼遭對手康世明指「貪汙明」，陳超明發聲了。（圖／翻攝陳超明臉書）

▲遭對手康世明指「貪汙明」，陳超明發聲了。（圖／翻攝陳超明臉書）

記者蔡文淵／苗栗報導

2024立委選舉苗栗縣第一選區(海線)民進黨參選人康世明23日登記時，稱現任立委陳超明為「貪汙明」，懇請鄉親「下架貪汙明」。陳超明今上午反駁，稱本案明顯是政治影響司法的政治審判，是受到民進黨的內鬥牽連，對手的發言有違反選罷法之嫌。

康世明23日登記時特別指出這次選舉就是兩個阿明的選擇，他是正派的阿明，另外一個是被法院認證貪汙的阿明，國民黨已因案將其停權卻仍禮讓他繼續參選，是開民主倒車。

對此，陳超明表示，一開始他就拒絕召開公聽會，更從未出席或指派他人出席東吳大學的公聽會，從頭到尾，也僅僅打了一通不到3分鐘的電話而已。

陳超明也說，本案檢調單位監聽10年，由監聽內容即可證明李恆隆、翁華利等人與陳超明完全沒有任何聯絡，更沒有見過面。在法律上，陳超明無罪，完全沒有任何問題，本案明顯是政治影響司法的政治審判，是受到民進黨的內鬥牽連。

陳超明也反批，台南市市長黃偉哲立委任內收現金200萬關說墓地變更、前立委郭玟成收現金200萬關說客運罰單，都未依法申報政治獻金，但法院都判無罪；立委陳明文高鐵300萬現金財產來源不明，檢察官不起訴，司法的正義在哪裡？遇到民進黨就轉彎？

陳超明表示，康世明在判決未定讞的情形下，用「貪汙明」來明指陳超明，對他是一種極大的侮辱，康世明出身教育界為人師表，為了選舉做出汙辱人格的發言，真的是學子的最差示範。

陳超明說，無罪推定及證據法則是法律的普世價值，為了個人與家族的清白，他一定上訴力拚到最後一刻，證明清白，而康世明的發言已經有違反選罷法之嫌，陳超明將對其保留法律追訴權。

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