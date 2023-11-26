林佳龍力挺　劉建國承諾照顧農民福祉

▲總統府秘書長林佳龍表示，選對人才，才有好未來。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣立委候選人劉建國今（26）日在古坑鄉舉行「賴清德劉建國古坑聯合競選總部」成立大會，總統府秘書長林佳龍、台中市議員蔡耀頡、資深媒體人徐嶔煌等，與在地的古坑鄉長林慧如、議員張庭綺、張維崢、江文登、蔡孟真也都到場支持。現場擠滿古坑鄉親，高喊「凍蒜」，力挺賴清德與劉建國。

台中市議員蔡耀頡表示，自己阿嬤住在二崙，也是農民，因此他特別要從台中趕來雲林替劉建國立委加油，也是感謝。他指出，劉建國在立法院獲得優良立委評鑑25次，尤其照顧農民方面，現在農民福利從過去到現在越好，例如農業保險法、喪葬津貼調高、農保生育給付調高以及農戶子弟就學獎助金調升等。因此請雲林鄉親一定要用選票把劉建國留在立法院。

總統府秘書長林佳龍表示，選對人才，才有好未來，劉建國獲得公督盟評鑑與口袋國會評國會第一名的優秀立委。我也當過立委，跟劉建國同事過，他絕對不像外面講的沒在做事。林佳龍接著提到古坑側車道的問題，劉建國親自開車載我繞七個村庄，藉此來強調古坑側車道的重要性。

立委候選人劉建國表示，過去為了古坑鄉的交通建設，他把時任交通林佳龍部帶到雲林，四處會勘道路。就是希望能為古坑爭取更多建設，相信鄉親也都很清楚，我們很照顧古坑，絕對不會比人做更少。呼籲鄉親，剩最後一個多月，大家一定要堅定信心，讓信賴台灣的賴清德可以帶領台灣。