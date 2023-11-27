快訊／台東泛綠分裂擴大！　長濱鄉代會主席退出民進黨

▲劉櫂豪上周大陣仗登記參選台東區域立委選舉，多位黨籍公職相挺。（資料照／記者楊漢聲翻攝）

記者呂晏慈／台北報導

台東縣立委選舉情勢詭譎，現任立委劉櫂豪脫黨參選，對上民進黨參選人賴坤成、國民黨參選人黃建賓。民進黨籍長濱鄉代表會主席梁秀貞今（27）宣布，即日起退出民進黨，力挺正派的劉櫂豪，並批初選的紛爭造成劉櫂豪被黨內同志無情欺凌，因此選擇與劉站在一起。民進黨回應，尊重個人決定，會按照相關黨的規定處理。

今年台東區域立委選舉共有6位登記，包括黃建賓（國）、賴坤成（民）、黃婉茹（小歐盟）、現任立委劉櫂豪（無）、許瑞貴（無）及陳長宏（無）。

梁秀貞今天發布退黨聲明，他表示，「作對的事，走對的路，選最好的人。這一路上劉櫂豪長期在台東最北邊的長濱鄉經營，從來沒有一位政治人物，像劉櫂豪一樣來過那麼多次，也協助長濱的建設，包括安通古道、農路改善、自來水設施以及部落的集會所等，更爭取興建長濱住宿式長照機構。他一心一意為台東打拼，這麼認真、這麼努力的人，竟然因為初選民調的被操弄被同黨的同志無情的欺凌，我不忍、也不願劉櫂豪孤軍奮戰」。

梁秀貞指出，從政以來劉櫂豪一直協助自己，因為劉櫂豪他加入民進黨，這次也會選擇陪伴劉櫂豪，11月10日劉櫂豪宣布退黨，他11月22日陪同劉櫂豪登記參選，因此，宣布即日起退出民進黨。他更引述民進黨總統參選人賴清德競選訴求說，「選擇最好的人，讓台東超越政黨，一起面對這場選戰，一起加入這支正向活力的團隊，贏得勝選！」

▲梁秀貞今天發布退黨聲明。（圖／梁秀貞提供）