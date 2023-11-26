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曾控中資介選　阿根廷新總統「對北京態度軟化」引熱議

▲▼阿根廷總統當選人米萊（Javier Milei）將於12月10日就職。（圖／達志影像／美聯社）

▲阿根廷總統當選人米雷伊（Javier Milei）將於12月10日就職。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者黃雅詩台北26日電

阿根廷新總統米雷伊（Javier Milei）上月甫嚴厲指控中國介入阿根廷大選，近日態度軟化，除邀中國國家主席習近平參加就職典禮，也表示無意終止與中外交關係，是否因中國經濟壓力而低頭，引發輿論熱議。

彭博（Bloomberg）25日報導，米雷伊放軟姿態，顯示阿根廷對中國的經濟依賴，近十多年來，中國不斷強化對阿根廷財政的影響力，例如阿根廷與中國銀行有180億美元貨幣互換（currency swap）額度，上個月中國甫同意阿根廷動支其中65億美元。

香港英文版南華早報（SCMP）報導，米雷伊將發現，他很難推翻過去阿根廷政府與中國簽署的各種經貿協議，如果米雷伊嘗試這麼做，可能遭遇親密政治盟友的抵制。

米雷伊日前在X平台（推特前身）貼出習近平21日寫給他的賀函全文，並向習近平致以「對中國人民福祉的最誠摯祝願」。

米雷伊對中態度轉彎引起關注，在此之前，米雷伊每次在社群提到中國，皆是不遺餘力的批判。

▲▼有「阿根廷川普」川普之稱的極右翼候選人米雷伊（Javier Milei）。（圖／路透）

▲米雷伊曾經大力抨擊中國。（圖／路透）

米雷伊10月29日甫發文表示，巴西記者柯迪諾（Leonardo Coutinho）揭露，一個中資公司介入阿根廷大選，幫他的競爭者馬沙（Sergio Massa）出資刊登競選廣告，應釐清該中資公司背後是否受中國政府操控，這是非常嚴重的事。

至於中國為何偏好馬沙勝選，米雷伊暗示，中國介選可能是為了遏止各種「反中親台」的政治力量崛起。米雷伊轉推柯迪諾10月28日貼文，其中公布了一份文件，是中國駐巴西聖保羅領事館向聖保羅州議會（Alesp）致函，抗議Alesp在9月28日通過成立友台陣線，並有20名議員加入。

經濟學家報引述阿根廷學者普里塞立（Gabriel Puricelli）分析，米雷伊近日態度軟化，令人聯想到巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）的前例，波索納洛當選時也曾威脅要與中國決裂，但最後現實占了上風；中國應對這兩個案例，都展現出耐心而非挑釁。

波索納洛2018年2月曾以總統候選人身分訪問台灣，還曾喊出「中國人不是在巴西買東西，而是正在買下巴西。」不過他當選後在2019年訪問北京，轉向主張希望中國加強投資。

經濟學家報（El Economista）25日報導指出，米雷伊是堅決反對共產主義的自由派，但問題是他有什麼「剩餘空間」來落實其理念。

►►►馬斯克大讚！阿根廷川普當選　喊廢央行改用美元、凍結對中關係

 
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