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馬斯克大讚！阿根廷川普當選　喊廢央行改用美元、凍結對中關係

▲▼阿根廷總統當選人米萊（Javier Milei）將於12月10日就職。（圖／達志影像／美聯社）

▲阿根廷總統當選人米雷伊（Javier Milei）將於12月10日就職。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

阿根廷總統當選人米雷伊（Javier Milei）將於12月10日就職，他被形容為「喜怒無常的極右翼自由主義者」，甚至獲封「阿根廷川普」，誓言消滅通膨並進行大刀闊斧的改革，曾喊出廢除央行改用美元、裁撤大部分政府部會、器官買賣合法化、凍結與中國的關係等。但其勝選獲得全球右派人物的讚賞，就連特斯拉執行長馬斯克也十分看好。

米雷伊「爆冷門」勝選並且獲得56%選票，遠超中間偏左派對手馬沙（Sergio Massa）的44%，他在勝選之夜宣告，「今天，阿根廷的重建開始了。」不過，那晚首都布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）街頭混雜著歡樂、慶祝、憂慮與憤怒的情緒，支持者對於未來的改變感到興奮又期待，左派人士則紛紛表達震驚與沮喪。

米雷伊承諾進行重大改革，解決阿根廷的「悲劇現實」，該國4500萬公民之中高達40%陷入貧窮，通膨率更飆破140%，百姓苦不堪言。不過《衛報》卻形容，他可能將南美洲第二大經濟體推向不可預測及潛在動盪的未來。

▲▼阿根廷總統當選人米萊（Javier Milei）將於12月10日就職。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼阿根廷總統當選人米萊（Javier Milei）將於12月10日就職。（圖／達志影像／美聯社）

▲米雷伊支持者上街慶祝，但也有不少民眾表示擔憂與沮喪。（圖／達志影像／美聯社）

53歲的米雷伊承諾減稅、廢除中央銀行、放棄披索（peso）改用美元、將政府部會從18個裁撤至8個、逐步取消社福計畫、切斷與2大貿易夥伴巴西與中國的關係等。他反對墮胎及安樂死，支持把性交易、毒品交易、器官買賣合法化，並且希望推動學校及醫療體系私有化。

米雷伊也被形容性格古怪，擁有許多激進思想，他否認氣候變遷帶來的影響，還曾質疑1976年至1983年獨裁軍政府鎮壓異議人士、導致3萬人遇害的歷史，激怒數百萬人。

不過，米雷伊的勝選也獲得全球極右翼人物的祝賀。美國前總統川普發文，「全世界都在看！我非常以你為榮。你將翻轉你的國家，並且真正地讓阿根廷再次偉大。」X老闆、特斯拉執行長馬斯克說，「阿根廷的繁榮就在前方。」巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）則表示，這是「誠實、進步與自由」的勝利，「南美洲再度閃耀著希望。」

 
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