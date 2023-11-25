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員工開群組偷罵她！女老闆「忍痛」開除5人　淚訴：把她們當家人

▲▼員工開群組偷罵她！女老闆「忍痛」開除5人　淚訴：把她們當家人。（圖／Instagram）

▲女老闆在Instagram說明開除員工的前因後果。（圖／Instagram）

記者王佩翊／綜合報導

馬來西亞一間可麗餅店的女老闆日前向員工借手機，並打算用照相功能當作鏡子，沒想到一打開手機竟看到群組跳出通知，她發現訊息內容可疑，因此當場要求員工打開群組內容，這才發現員工們竟私下創建群組大講她壞話，讓她氣得將其中5人開除，並淚訴，「我這麼疼愛她們，還把她們當作家人，竟然這樣對我。」

根據《中國報》報導，西蒂諾卡利達經營一間可麗餅店，旗下共有37名員工，有一天她在店裡的時候，想要向其中一名員工借手機，並使用其中的相機功能當成鏡子調整頭巾。然而員工的手機卻突然跳出疑似在罵她的訊息，她當下立刻叫員工打開群組讓她檢查內容。

她一點開群組，竟發現多名員工在群組中背地說她壞話，時間更可追溯至11月14日。員工告訴她，群組是其中2人所開設，並「逼迫」其他員工加入，她擔憂不加入群組就會被排擠，因此明知罵老闆不對，還是加入該群組。據悉，群組內至少12人。

她憤怒表示，「我從未虧待過37名員工，但其中12個人卻背叛我。有人向我借錢我也借給她們，把她們當作家人對待，但她們卻反過來把我當成敵人。」目前12人中已有5人被她開除，其餘7人則是告訴她，自己不小心「站錯隊」，希望老闆可以原諒她們。

西蒂諾卡利達強調，自己非常疼愛被開除的5名前員工，她也祝福這些人以後可以找到好工作，不過她仍然將此事通報警察。

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