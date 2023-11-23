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超離譜！她逼老闆減工時、提供交通　入職前半小時突通知：不來了

▲求職。（圖／CFP）

▲馬來西亞一名雇主曝光一名90後求職者的離譜事蹟。非新聞當事人。（示意圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

「00後整頓職場」的話題最近在網上正夯，但馬來西亞卻有一名雇主出來現身說法，表示90後的求職者也很離譜，不僅搞不清楚狀況，還在入職前一天要求雇主特別為她安排較短的工作時段、膳食與交通等，最後更在上班前半小時，突然傳訊「鄭重道歉」，表示自己無法上班，讓雇主傻眼不已。

Facebook群組「沙登人」22日轉發帖文，顯示有一位名叫「Kaiwen Shxx」的雇主曬出了對話紀錄，抱怨一位90後求職者的離譜事蹟。雇主表示，這名女子一開始面試時，就已被告知上班時間、月休和薪資，雙方也在第二次面試時談好了一切的薪資待遇，並約定好將在11月16日開始上班。

豈料，雇主15日詢問女子明天是否會到職時，女子卻表示自己前一份工作要19日才能離職，因此最快也要20日才能上班。雖然雇主對於女子上班前一天才變動入職時間趕到不滿，但也體諒女子轉職不易，為對方安排20日才入職。

豈料，女子在20日上班前一晚，突然傳訊息告訴雇主，她剛剛才知道上班的時間是上午11時到晚間9時，自己沒有上下班的交通工具，還聲稱上班的地點附近消費水平較高，自己如果在附近吃午晚餐的話「存不到錢」，因此想要將工作時段縮短至傍晚6時下班。

雇主感到很生氣，重申自己面試時已告訴女子上班的時段是上午11時到晚間9時，而且早已允許女子從家裡帶便當或點外賣到店內用餐，不解女子為何突然反悔。儘管如此，雇主仍貼心表示，只要女子每天付5令吉（約新台幣33元），就可以請同事幫忙載女子下班，卻遭女子拒絕，堅持要6點下班。

於是，雇主決定以扣薪的方式，讓女子縮短工作時長，但令人更想不到的是，女子居然在隔天上班前半小時，傳訊息向雇主「鄭重道歉」，表示自己的經濟狀況很差，沒有交通也沒朋友載她上班，因此決定今天不入職了，讓雇主相當惱火，直接在網上嗆聲，「現在都這樣打工的嗎？」

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