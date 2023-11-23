網美嫁給小20歲嫩尪「交往6小時閃婚」　一年半後宣布離了

▲新加坡網美秦依凌、馬來西亞網紅劉凱德宣布離婚。（圖／翻攝Instagram@cherb8ar、titusslow）

記者吳美依／綜合報導

新加坡網美秦依凌（Cheryl Chin）去年宣布，與比她年幼20歲的馬來西亞網紅劉凱德（Titus Low）結婚，他們僅僅交往6小時就決定共度終生，未料時隔1年半，各自在社群媒體發文宣布離婚、好聚好散，而兩人的女兒才8個月大。

Asia One等外媒報導，24歲的劉凱德在Instagram限時動態發文宣布，夫妻倆決定分開，「我們未能成功經營（婚姻），但我們還是很愛彼此。祝福她一切都好。」

44歲的秦依凌也表示，與劉凱德創造了很多畢生難忘的美好回憶，「我很感激曾經能夠稱呼他是我的丈夫、我孩子的父親。」她直言，天下沒有不散的筵席，「我們都曾非常努力嘗試，並且依然非常非常愛著彼此。祝福他一切都好」，並且承諾，將為了女兒努力建立健康關係，給予孩子美好生活。

去年6月，秦依凌與劉凱德在認識2周、約會6小時後，決定互許終身，同年9月宣布懷孕，並於今年3月迎接女兒。當時，這段戀情發展太快，男方家長甚至不相信這是真的。

不過，他們的感情也經歷不少波折。劉凱德屢次捲入桃色風波，先是與前色情女星、DJ蕭佩兒（MsPuiyi）拍攝親密挑逗影片，讓懷孕妻子在鏡頭前落淚，之後又因為在成人平台OnlyFans發布色情內容，遭新加坡國家法院指控「散播猥褻內容」，一度入獄服刑。