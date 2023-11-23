男葬禮上撫摸少女胸部　她怕到全盤托出！爆在飯店遭多次性侵

▲少女接連遭2名男子性侵。（示意圖／視覺中國CFP，下同）

記者詹雅婷／綜合外電報導

泰國一名14歲少女遭男子帶到飯店性侵得逞，飯店人員隨後敲門，警告男子離去，若敢拒絕就開槍。然而這對女孩來說卻是陷入另一個夢魘，因為飯店人員隨後進入房間2次性侵少女，隔日帶回家再伸狼爪。泰媒Thaiger報導，在警方未能成功逮捕2名涉嫌性侵的男子之後，受害少女的父親找上議員求助。

14歲少女遭多次性侵 淪飯店人員洩慾工具

在14歲少女被帶到飯店之後試圖逃跑，但仍被男子巴斯（Bas）抓回。當時飯店一名男員工發現此事，但並未出面阻止。

巴斯在飯店房間內性侵少女得逞，隨後一名飯店男員工敲門，出言威脅巴斯離開，若不配合就會開槍。巴斯當時嚇得趕緊離開，留下少女一人在房間內，然而這名飯店員工並不是救人英雄，反而進入房內2次性侵少女，把她關在房間內過夜。

隔日，飯店員工把少女帶回家，又一次對她伸出狼爪。飯店員工的妻子也知道這件事，但選擇不干預、也不提供幫助，並送少女去學校。少女把這一切憋在心裡不敢說，整起事件直到8月15日才曝光。

性侵犯竟是親戚 葬禮不改本性摸少女胸部

少女祖母葬禮在8月15日舉辦，身為親戚的這名飯店員工也到場，但他當日仍不改本性，伸手撫摸少女胸部與臀部。少女非常害怕又被性侵，因此把所有事情全部告訴40歲父親帕努（Phanu）。

帕努得知之後立刻到警局通報，但警方未能逮捕這名飯店員工與當初強行抓少女到飯店的巴斯，帕努找上議員維薩魯特（Wisarut Sawatworn）求助。為了此案，維薩魯特11月22日來到警局。警方宣稱，飯店員工否認指控後被釋放，但已展開相關調查。