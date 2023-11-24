男喝醉打架鼻涕狂流5個月　醫一看驚見「筷子卡在腦袋裡」

▲筷子卡進男子鼻腔內長達5個月。（圖／翻攝自推特）

圖文／CTWANT

越南日前發生離奇「卡筷」事件。一名35歲男子因頭痛、鼻喉流出大量液體被緊急送醫，未料醫師替他斷層掃描，驚見「一雙折斷的筷子」刺穿鼻腔直插進頭骨內，緊急手術後成功保住男子一命。

據《docnhanh》報導，男子5個月前在一場酒醉打架後被送進急診室，當時醫師檢查包含鼻子在內都沒問題後，簡單治療就將男子送回家。但男子事後不僅感到鼻子癢、鼻子和喉嚨流出大量液體，還有頭痛、視力喪失等症狀，最近用鑷子一夾，更夾出一雙折斷的筷子，嚇得再衝去急診。

洞海市「越南-古巴友誼醫院」收治並對男子進行斷層掃描後，確定男子鼻腔內留有剩下的一雙筷子，且斷筷還直插進顱底中部，牽涉許多血管及神經，導致一般的開放性取出手術風險太大，只能改採內視鏡手術進行。

幸運的是，男子手術成功且沒留下後遺症，醫療團隊也指這場手術既罕見又相當困難，所幸手術圓滿成功，病人也已康復出院。不過團隊也好奇，男子是如何度過長達5個月的「腦插筷子」生活。

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