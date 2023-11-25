民眾黨突抽換不分區名單　第22名吳梅壽婉拒改換蔡豐州

▲民眾黨22日下午召開第十一屆不分區立法委員提名名單公布記者會。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨日前公布不分區名單，包括競選總幹事黃珊珊、前立委黃國昌、獨派色彩濃厚的前總統陳水扁醫療小組發言人陳昭姿等都入列。其中，第22名原為台灣醫療發展全聯會理事長吳梅壽，卻被發現在繳交中選會名單時，替換成台灣醫事人員大聯盟發起人蔡豐州。對此，民眾黨發言人李頂立說，吳理事長後來因個人考量婉謝，醫界代表商請同樣有參與海選的蔡豐州理事長擔任。

民眾黨不分區立委前10名依序為黃珊珊、黃國昌、陳昭姿、吳春城、麥玉珍、林國成、林憶君、張啟楷、劉書彬、洪毓祥；第11至20名為蔡春綢、王安祥、邱慧洳、陳清龍、李貞秀、許忠信、徐瑞希、楊弘意、陳智菡、莊貽量；第21至34名則有林筱淇、吳梅壽、張雪如、湯宏正、林淑芬、梁明輝、廖維欣、馮啟彥、林子宇、張清俊、林治華、李家豪、邱于珊、周榆修。

但根據中選會公布的第11屆全國不分區及僑居國外國民立法委員選舉政黨申請候選人名單登記表，原列民眾黨第22名的台灣醫療發展全聯會理事長吳梅壽，更換為蔡豐州。

對此，民眾黨發言人李頂立說明，吳理事長後來因個人考量婉謝，醫界代表商請同樣有參與海選的蔡豐州理事長擔任。

▲民眾黨不分區提名第22名吳梅壽，在登記前婉拒，改由蔡豐州入列。（圖／民眾黨提供）