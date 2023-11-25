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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

吳欣盈財團背景恐斷柯文哲募款？　黃暐瀚：年輕人對柯感動度會下滑

▲民眾黨總統、副總統候選人柯文哲、吳欣盈登記參選。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨總統候選人柯文哲與副總統候選人吳欣盈昨（24日）至中選會登記參選。（圖／記者林敬旻攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

2024總統大選倒數49天，藍白正式分手，民眾黨總統候選人柯文哲的競選搭檔，是新光集團公主、民眾黨立委吳欣盈。對此，媒體人黃暐瀚昨（24日）在節目中表示，所有的選舉都需要糧草，但吳欣盈的財團背景，有一個隱憂，那就是柯文哲既然都找財團出身的人當副手了，那還募什麼款？「年輕人對柯文哲的感動度會下滑」。

東森《關鍵時刻》主持人劉寶傑昨晚在節目中問黃暐瀚，柯文哲的組織、金錢壓力，真的有這麼大嗎？黃暐瀚說，人都要為自己的選擇付出代價，柯文哲正在為自己的選擇付出代價，目前才剛開始而已，或者，柯還可能發現自己在君悅酒店那天的過程，整個是錯誤的。

▲媒體人黃暐瀚。（圖／記者李毓康攝）

▲媒體人黃暐瀚。（圖／記者李毓康攝）

接著黃暐瀚點出，柯文哲選擇邀請吳欣盈擔任競選搭檔，可能存在隱憂。黃暐瀚認為，吳欣盈是新光集團公主，且「吳本身在公務領域參與的時間才不到一年，就直接擔任副總統人選，適合嗎？」這是柯陣營的第一個隱憂。

與此同時，黃暐瀚還提及，柯營的第二個隱憂，在於未來吳欣盈要出面向支持者請託「小額募款」時，大家可以想像，今天如果是鴻海集團創辦人郭台銘邀請大家「小額募款」，「大家會不會覺得笑死人」。

黃暐瀚說明，郭台銘還是胼手胝足把自已打造成台灣首富，但吳欣盈並不是，吳是因為家裡面的企業，當然這也是吳自己的優勢，就是吳家的財富，以及吳欣盈的學經歷都很不錯。不過，黃暐瀚強調，柯文哲既然都找財團出身的人當副手了，那募什麼款？

因此，黃暐瀚分析，吳欣盈擔任副手這件事情，支持白營的年輕人，「對柯文哲的感動度將降低」。

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2024總統2024柯文哲吳欣盈新光集團公主小額募款黃暐瀚

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