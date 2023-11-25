「侯康」與「賴蕭」民調麻花捲？　沈富雄分析：既棄保又藍綠對幹

▲前立委沈富雄 。（圖／記者黃哲民攝）



記者詹宜庭／台北報導

《美麗島電子報》24日公布第77波總統大選追蹤民調，在「賴侯柯」三腳督的情況下，民進黨參選人賴清德以31.4%維持領先，國民黨參選人侯友宜31.1％緊追在後，民眾黨參選人柯文哲25.2％居末，「賴侯」兩人僅差0.3個百分點。對此，前立委沈富雄表示，這個場面就是既棄保又藍綠對幹，國民黨以後就是把民眾黨打下去，打下去國民黨就會贏過民進黨。

沈富雄24日在政論節目《TVBS戰情室》中指出，侯友宜和柯文哲民調呈現麻花時，距離賴清德很遠，所以大家的普通常識就是說，「只有合！合了都還不一定會贏，一定非合不可」，但他認為，這種想法，現在回頭去看是錯的。

沈富雄解釋，有史以來正規的總統制國家，在這種情況下，呈現麻花的兩股人是沒有談到合的，內閣制國家免強可以，但那也是選舉完以後再說，選前這兩組人各拚自己的，看看能不能拉開距離。不過，後來侯友宜與柯文哲的支持度拉開後，就不要去討論藍白合了，因為既然支持度拉開了，就是棄保的開始。

主持人問，是棄保還是歸隊？沈富雄回說，都可以，那是「一物之兩面，同物之意象」。他說，這是一面走一面棄，但是沒有結束，因為最近的一次民調，侯賴的支持度又麻花了，所以要從合的夢醒過來，這個場面就是既棄保又藍綠對幹，國民黨以後就是把民眾黨打下去，打下去國民黨就會贏過民進黨。

▼美麗島最新民調。（圖／美麗島電子報提供）

