「柯文哲將失去藍營的尊重」　學者預測：柯正走向2022黃珊珊模式

▲民眾黨總統候選人柯文哲（右）柯文哲競辦總幹事黃珊珊（左）。（圖／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

2024總統大選倒數49天，延燒多時的藍白合議題，日前在最後一搏的君悅會談，不歡而散後，藍白雙方陣營選擇各自提出副總統候選人並完成登記，正式宣告藍白合破局。對此，世新大學口語傳播暨社群媒體學系教授游梓翔表示，藍白合破局代表「民眾黨總統候選人柯文哲將失去藍營尊柯的禮遇」，並且柯文哲正走向黃珊珊模式，從此不再是藍營眼中的VIP。

游梓翔認為，藍白合破局的關鍵，就是柯文哲底牌沒那麼大，卻想用梭哈加設立主場逼退國民黨，但國民黨沒退，現在就是大家開底牌，比誰大了。

▲日前在野陣營於君悅酒店會談，為在野整合最後的可能性奮力一搏，不料，反而導致彼此陷入爭執難堪局面，終以破局收場。參與者包括，民眾黨總統候選人柯文哲(左起)、鴻海創辦人郭台銘、前總統馬英九、國民黨總統候選人侯友宜、國民黨主席朱立倫。（圖／記者李毓康攝）

面對藍白之間在總統層級的選舉已分道揚鑣、各自登記，游梓翔說，協商過程的是是非非，就翻頁吧，現在就是藍白「分進」，各選各的，讓選民挑選誰的政策好、誰的副手和團隊強、誰說話算話更值得信任，然而，「在下架民進黨這個目標上，仍有合擊可能。」

此外，游梓翔坦言，有個人實在很難靠翻頁就忘掉，那個人就是柯文哲競辦總幹事黃珊珊。游梓翔質疑，柯營推翻協議的那個晚上，究竟是黃珊珊主導破局、柯文哲把手機關靜音睡覺去了，還是關手機是騙人的，其實黃珊珊都有和柯文哲報告？

游梓翔斷言，兩個說法，總有一個是說謊，這麼簡單的事為什麼要說謊？「無論是哪種情節，黃珊珊看來都是破局關鍵。」

游梓翔強調，他在破局前就曾嘗試提醒白營，一旦分道揚鑣，藍營的戰將勢必得和柯文哲劃清界線，這代表柯文哲將失去這半年來享有的，藍營「尊柯」的VIP禮遇。因此，游梓翔分析，「自此柯P對藍營就是個P，不再是VIP了」。

游梓翔進一步說明，柯文哲既不Keep Promise（守諾），又看人扁扁，還有黃珊珊要當鷹派在內部鷹就好，何必非要公開在臉書張貼「柯文哲將以台灣民眾黨總統候選人身分拚戰到底」、「有人看不懂嗎」等話語？

游梓翔直呼，白營的硬選到底，就是「激勵」藍營更團結，白營不把「政黨實力」當回事，那藍營只好示範給白營看了。

最後，游梓翔預期，三強相爭下，柯文哲的2024將可能成為2022的黃珊珊，不靠合作把餅做大，執意競爭的結果，必有一方變成自己贏不了，最多只有能力讓別人輸的第三名。

游梓翔感慨，是誰讓柯文哲非走向2022的黃珊珊模式呢？他不禁懷疑，難道就是黃珊珊本人？