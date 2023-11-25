任郭台銘副手有薪水可拿？　賴佩霞親曝：郭用「這個」當契約

▲鴻海創辦人郭台銘日前與競選搭檔賴佩霞送交連署書 。（圖／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

鴻海創辦人郭台銘在2024總統大選資格連署階段，獲得近百萬份的連署書，然而，在昨（24日）登記參選截止日，郭台銘發布聲明，將放棄投入明年1月的選舉，郭台銘的競選搭檔賴佩霞接著在臉書表示「這是一個艱難的決定」，並於晚間親曝，當時郭台銘邀請她擔任副手人選時，郭台銘和她用「1塊錢」當作了彼此的契約。

賴佩霞在臉書直播提到，過去的兩三個月，她覺得很充實，也覺得自己有很多學習跟成長。同時，她也與大家分享，當初郭台銘找她擔任副手時，因為覺得日後會一起工作很長的時間，所以堅持要付她薪水。

對於郭提出要付她薪水，賴佩霞說，自己當下婉拒了這個好意，但郭台銘很堅決，甚至為了這件事，還想衝到她家與她討論。

因此，賴佩霞就跟郭台銘提出收「1塊錢」，不過，郭台銘當下找不到1塊，就反問她「10塊」好嗎？賴佩霞表示，旁邊郭台銘的幕僚還打趣地說，「妳要他寫支票還比較快」。

賴佩霞接著表示，後來郭台銘終於找到1塊錢，接著，郭還拿出了一枝筆，想在1塊錢上落款兩人的姓名，過程中，郭台銘還抱怨了一下賴佩霞的姓名筆劃很多，讓她感到很有趣。最後，「那1塊錢就成為他們的契約」。

賴佩霞坦言，想到這件事情，她就覺得很感動，因為她難以想像，會有一個企業家願意花時間，這麼細膩、有耐心，還誠心誠意做這件事。讓她直呼，郭台銘真的很值得尊敬。

▼藝人賴佩霞手持鴻海創辦人郭台銘給予她的「一塊錢」契約，並有郭台銘落款雙方的姓名。（圖／翻攝自Facebook／賴佩霞）